"En ole koskaan nähnyt ilmastonmuutoksen aiheuttamaa verilöylyä tässä mittakaavassa" – Pakistanissa vaikutukset ovat jo todellisia

Pakistanissa ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset ovat jo todellisia. Maa on kärsinyt vuoden aikana niin äärimmäisestä kuivuudesta kuin kovista tulvistakin.

Historiallisen kovat sateet koettelivat maata ja aiheuttivat poikkeuksellisia tulvia alkusyksystä. Pakistanin pinta-alasta jopa kolmasosa on tulvaveden vallassa.

Peräti kahdeksan miljoonan ihmisen on arvioitu joutuneen jättämään kotinsa tulvien vuoksi. Viranomaiset ovat arvioineet, että menee peräti puoli vuotta, että tulvavedet vetäytyvät. YK:n mukaan yli tuhat ihmistä on kuollut.

– Tässä vaiheessa tuho on niin laaja, ettei Pakistanin valtiolla ole kapasiteettia vastata siitä nouseviin tarpeisiin, sanoo Suomen Lähetysseuran hankehallinnon asiantuntija Iiro Pankakoski.

Pankakoski kertoo, että ihmisillä on suuri puute majoituksesta, ruoasta, lääkkeistä ja muista perustarpeista.

– Laajempia ongelmia ovat esimerkiksi suojan puute ja ruokaturvallisuus, koska tulvat ovat tuhonneet koteja, viljaa, teitä ja infrastruktuuria. Esimerkiksi Sindhin provinssissa tuotetaan puolet maan ruoasta, ja noin 90 prosenttia viljasta on tuhoutunut. Tämä vaikuttaa eniten vähävaraisiin ja muuten haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin.

Ennen tulvia paahtavaa kuumuutta

Pakistanilaisen kansalaisjärjestön Pakistan Partnership Initiativen johtajan Ashraf J. W. Mallin mukaan ilmastonmuutos on näkynyt Pakistanissa tänä vuonna monin eri tavoin.

Tulvat aiheuttanut monsuunisadekausi on ollut epänormaalin pitkä ja runsassateinen. Sadekausi on jatkunut syyskuulle, mikä on epätavanomaista ja ilmastonmuutoksen seuraus.