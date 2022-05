Ukrainan sota sulki 400 miljoonan ihmisen vilja-aitan ovet – "Kriittisesti nälkäiset lisääntyvät 45 miljoonalla"

Ukraina on 40 miljoonan asukkaan maa, joka tuottaa riittävästi ruokaa 400 miljoonalle ihmiselle. Maailman elintarvikeohjelman WFP:n Pohjoismaiden toimiston johtajan Anne Poulsenin kertoma fakta riittää perustelemaan se, miksi juuri Ukrainassa käytävä sota ei ole tuhoisa vain maan omille asukkaille vaan myös lukemattomille miljoonille ihmisille ympäri maailmaa.

Pahimmat seuraukset koetaan Poulsenin mukaan Afrikassa ja Lähi-idän alueella, missä osa maista on tuonut lähes kaiken tarvitsemansa vehnän Ukrainasta tai Venäjältä.

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueeseen perehtyneen Marzia Cimminon mukaan ruokakriisi on kärjistänyt monia alueella vallitsevia ongelmia entuudestaan.

Länsi löytää köyhempien maiden ongelmat vielä edestään

Aiemmin myös Ukrainassa asunut ja työskennellyt Cimmino muistuttaa, että sota on tuhonnut infrastruktuuria ja ajanut viljelijöitä pakoon tiluksiltaan. Seuraavasta sadosta ei ole varmuutta, jos kylvöjäkään ei päästä tekemään.

Eikä Ukrainan sota ole kuin yksi tekijä ruokariisin taustalla. Cimmino kertoo esimerkiksi Irakista, jossa hän vieraili hiljattain: ilmastonmuutoksen myötä vedestä on siellä pulaa, minkä vuoksi viljelykelpoisen maan määrä vähenee koko ajan. Työttömiksi jääneet viljelijät joutuvat muuttamaan kaupunkeihin, missä heillä ei ole varaa ostaa ruokaa, koska tuotannon väheneminen on nostanut hintoja.

Irak ei edes ole alueen maista huonoimmassa jamassa. Mutta kun työttömyys ja radikalisaatio lisääntyvät eikä tulevaisuuden näkymiä ole, vaihtoehtona on lähteä muualle paremman elämän perään.

Globaalia ruokatilannetta on entisestään pahentanut se, että esimerkiksi Intiassa ja Kanadassa sadot ovat jäämässä erittäin huonoksi. Myös merkittävässä vehnän tuottajamaassa Kiinassa satonäkymät ovat heikot.

Ruokaa löytyy yhä tarpeeksi, jos vain hinnasta sovitaan

Elintarvikkeiden hintojen nousu iskee myös auttajiin. Poulsenin mukaan WFP on perinteisesti ostanut yli puolet ruoka-apuna jakamastaan vehnästä Ukrainasta. YK-järjestöllä on viljan hankkimiselle vielä vaihtoehtoisia lähteitä.

– On hyvä muistaa, että maailmassa on vielä tarpeeksi ruokaa kaikkien ihmisten ruokkimiseksi. Ongelma on saatavuus, Poulsen sanoo.