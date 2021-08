Teepusseja Marmariksessa heitellyttä presidenttiä arvostellaan laiminlyönneistä maastopaloihin varautumisessa – "Maamme on keskellä vesikriisiä"

Turkin eteläisellä rannikolla ovat riehuneet jo parisen viikkoa voimakkaat maastopalot, jotka ovat aiheuttaneet paljon tuhoa. Paloissa on kuollut ainakin kahdeksan ihmistä ja tulipalot ovat tuhonneet laajojen maastoalueiden lisäksi lukuisia kyliä ja viljelysmaita.

Turkin hallitus on saanut yhä kasvavaa kritiikkiä maastopalojen sammutuksesta. Suurinta kritiikkiä on herättänyt etenkin paljastus, ettei Turkin hallinnolla ole ollut tarpeeksi sammutuskoneita tulipalojen sammuttamiseen. Muun muassa koneiden huoltoa on laiminlyöty.