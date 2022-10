Nämä kriisit sota Ukrainassa jätti varjoonsa – kuivin kausi 40 vuoteen, aliravittujen määrä kasvoi 68 prosentilla: "Surullista, että maailma herää vasta, kun julistetaan nälänhätä"

Kun maailman huomio on ollut Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan, moni maailman kriisi on jäänyt vähälle huomiolle.

Afrikan sarvessa ei ole nähty näin pitkää yhtäjaksoista kuivuutta neljään vuosikymmeneen. Tavallisesti lokakuussa alkaisi vuoden toinen sadekausi, mutta toistaiseksi vettä on odotettu turhaan.

– Saarikosken mukaan koko Afrikassa noin 350 miljoonalla ihmisellä ei ole riittävästi ruokaa päivittäin. Nälkää on kuitenkin hankalaa mitata luvuissa, sillä määritelmät siitä vaihtelevat, eikä todellista tilannetta syrjäisillä alueilla voi varmaksi tietää kukaan.

Selvää silti on, että Afrikassa osa maista on humanitaarisen katastrofin partaalla. Afrikan sarven lisäksi avustusjärjestöt nostavat esiin Nigerian, jossa aliravitsemus on lisääntynyt hurjaa tahtia viimeisen vuoden aikana.