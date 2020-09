Järkyttyneet kihniöläiset kertovat taposta epäillystä pariskunnasta, jotka ovat pikkulapsen vanhempia: "Selkäpiitä vihloi, kun ambulanssihelikopteri laskeutui pellolle"

Vuonna 1967 syntynyt mies ja 1995 syntynyt nainen on vangittu todennäköisin syin taposta epäiltynä. Lisäksi heitä epäillään kahdesta pahoinpitelystä. Vangitsemistietojen mukaan tappo ja pahoinpitely ovat tapahtuneet 8.–9. syyskuuta. Toisen pahoinpitelyn epäillyksi tekoajaksi on merkitty 31.8–9.9.

Punainen lasten keinu heilahtelee tuulessa

Kyseessä on maantien varrella sijaitseva vanha talo, jonka vieressä on useita punaisia piharakennuksia. Tuuli humisee ruskan värjäämissä lehtipuissa ja heiluttaa samalla pihapiirissä olevaa pientä punaista lasten keinua.

Paikalliset asukkaat kertovat, että pariskunnalla on ollut kaksi pientä lasta, joista nuorempi on alle vuoden ikäinen.

Poliisi on ollut hyvin vaitonainen tapahtumista eikä ole kertonut, mikä suhde pariskunnalla on tapettuun henkilöön ja pahoinpitelyn uhriin. Myöskään henkirikoksen ja pahoinpitelyjen mahdollista motiivia ja tekotapaa ei ole kerrottu. Poliisista on kuitenkin kerrottu, että tapaukseen ei liity perheen ulkopuolisia henkilöitä.