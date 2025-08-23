Emily in Paris -hittisarjan apulaisohjaaja kuollut kuvauksissa

Suositun Netflix-sarjan apulaisohjaaja Diego Borella kuoli kesken sarjan kuvausten, kertoi BBC.
BBC:n mukaan italialaismediat ovat kertoneet, että 47-vuotias Diego Borella lyyhistyi Emily in Paris -sarjan kuvauksissa kollegoidensa edessä.
Tapaus sattui torstaina paikallisessa hotellissa, jossa valmistauduttiin kuvaamaan kohtausta sarjan viidenteen kauteen.
Ambulanssi kutsuttiin paikalle hotelliin seitsemän aikaan paikallista aikaa, mutta häntä ei pystytty pelastamaan, kertoi italialaislehti La Repubblica BBC:n mukaan.
– Olemme syvästi surullisia voidessamme vahvistaa, että Emily in Paris -tuotantoperheen jäsen on menehtynyt äkillisesti, vahvisti Netflixille sarjaa tuottavan Paramount Television Studiosin tiedottaja BBC:lle antamassaan lausunnossa.
Emily on Paris on romanttinen komediasarja, jonka ensimmäinen kausi julkaistiin pandemian aikana vuonna 2020. Sarjan kuvaukset keskeytettiin toistaiseksi kuolemantapauksen takia.