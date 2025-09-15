Italialainen taitoluistelija Julia Marie Gaiser on kuollut onnettomuudessa 23-vuotiaana. Tragediasta kertovat muun muassa Kronen Zeitung, La Gazzetta dello Sport ja Sky Italia.

Julia Marie Gaiser kuoli torstaina traagisessa onnettomuudessa oltuaan pyöräilemässä Itävallan Salzburgissa. 23-vuotias taitoluistelija oli jatkamassa pyörätietä pitkin eteenpäin, kun kuorma-autoa ajanut kuljettaja kääntyi risteyksessä oikealle ja törmäsi häneen.

Gaiseria elvytettiin välittömästi, mutta hän menehtyi onnettomuuspaikalle. Häneen törmännyt kuljettaja ei ollut alkometrin perusteella alkoholin vaikutuksen alaisena.

"Esikuva monille"

Italian Bressanonesta kotoisin oleva Gaiser asui Itävallan Salzburgissa. Hän oli sijoittunut viime vuosina tasaisesti kymmenen parhaan joukkoon Itävallan mestaruuskilpailuissa ja voittanut kolme Salzburgin osavaltion mestaruutta (2023, 2024 ja 2025).

Hän oli viime vuonna osallistunut myös arvostettuun kansainväliseen Skate Emirates -tapahtumaan.

Italian jääurheiluliiton maakuntakomitean taitoluistelujaoston johtaja Anneliese Schenk kertoi, että Gaiser oli vähän aikaa sitten kutsuttu maajoukkueeseen. Luistelu oli Gaiserille hänen mukaansa kaikki kaikessa, ja urheilija oli elänyt lajin parissa suurella intohimolla.

Bressanonen pormestari Andreas Jungmann kommentoi tragediaa surullisena, osaa koko paikallisen väestön puolesta ottaen.

– Me kaikki olemme syvästi järkyttyneitä, myös siksi, että vainaja oli urheilupiireissä erittäin tunnettu. Hän ei ollut pelkästään erinomainen urheilija, vaan myös esikuva monille, Jungmann sanoi.