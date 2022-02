Merisään lukemisen jälkeen puhelimeen tuli hätkähdyttävä viesti – suomalaiskonkari haluttiin Pekingissä pestiin, joka vastaa jääkiekon olympiafinaalin tuomarointia

Saarelaiselle olympiamatka on lähes 39-vuotisen tuomariuran ensimmäisen. Se on ollut unelma, sillä ansioluettelosta löytyvät muun muassa EM-jäätanssin ylituomarin pesti sekä sama tehtävä muodostelmaluistelun MM-kisoista.

– Tuomaroin kaikkia lajeja, mikä on harvinaista taitoluistelussa, jossa on eri tuomarilistat yksin- ja pariluistelussa, jäätanssissa ja vielä muodostelmaluistelussa. Teen niitä kaikkia lajeja ristiin rastiin.

Vahingossa taitoluistelijaksi ja tuomariksi

– Olen tavallaan vähän vahingossakin tullut valinneeksi sellaista elämänkaarta, että olen hypännyt ammatista toiseen. Sitten jälkeen päin olen tajunnut, että tämäkin täydentää tätä. Kaikesta on hyötyä kaikkeen elämässä. Kaikki on valmentanut minua tätä kohti, Saarelainen avaa.

– Kun sain kutsun kouluttamaan taiteellisuutta, niin kyllähän se tuli ammattieni kautta. Minulla on niin vahva ammatillinen tausta liikkeessä, liikkeen ja musiikin yhdistämisessä sekä musiikin tulkinnassa. Ne ovat juuri niitä aspekteja, joista me annamme pisteitä.

Mikä ihmeen ylituomari?

– Säännöt sanovat sanasta sanaan näin: Ylituomarin tehtävä on vastata kilpailun urheilullisesti kulusta. Eli minun tehtäväni on vastata siitä, että urheilijat voivat onnistua omassa suorituksessaan. Olosuhteet kunnossa, lääkärit paikalla, infrastruktuuri toimii. Minun pitää varmistaa, että kisa sujuu sääntöjen mukaisesti, Saarelainen aloittaa.

– Jäätanssissa on tänä vuonna vaikea rytmitanssi, se on musiikkisäännöiltään vaikea. Siinä on tällainen katutanssi lähtökohtana, mikä on todella haastava jäällä. Käyn läpi musiikkirytmejä ja sitä, miten niitä voi tulkita. Käymme läpi sääntöjä niin, että kaikille tulee samanlainen käsitys siitä, mitä sääntöjä tehdessä on ajateltu.