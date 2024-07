Emil Ruusuvuori täytti pitkäaikaisen haaveensa – "Tuntuu ihan älyttömän hyvältä"

– Tätä on jahdattu pitkään. Tuntuu koko kehossa ihan älyttömän hyvältä, Ruusuvuori sanoi ottelun jälkeen.

Toisen kierroksen huippuvastustaja Stefanos Tsitsipas kaatui suomalaisen käsittelyssä erin 3–1. Kreikkalainen on maailmanlistalla 11:s, Ruusuvuori sijalla 87.

– Se on vain nollattava ja uskottava itseensä, toteutettava sitä omaa juttuaan, mitä on lähtenyt tekemään. Se on ainut tapa, jos haluaa voittaa, Ruusuvuori arvioi.