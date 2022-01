Rafael Nadal antoi hienon tunnustuksen Emil Ruusuvuorelle – suomalainen muikeana: "Tämä oli yksi parhaista kokemuksistani tenniskentällä"

Nadal ja Ruusuvuori iskivät yhteen Melbournen maineikkaalla Rod Laver -areenalla, joka on Australian avointen päänäyttämö.

Ruusuvuori ei ollut aiemmin kohdannut Nadalia turnauksissa. Kaksikko kuitenkin tuntee toisensa, sillä he ovat harjoitelleet yhdessä Mallorcan akatemiassa ja myös meneillään olevassa ATP-turnauksessa.

– Hän on nuori ja kehittynyt. Hänessä on paljon potentiaalia. Hänellä oli mahdollisuutensa tänään, ja on aina hienoa voittaa hänen kaltaisensa pelaaja. Emil pelasi aggressiivisesti, Nadal kehui ottelun jälkeen.