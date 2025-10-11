Tenniksen monacolainen tuntemattomuus Valentin Vacherot jatkoi huimaa viikkoaan ja tuhkimotarinaansa etenemällä Shanghaissa miesten ATP Masters -turnauksen loppuotteluun.
Maailmanlistalla sijalla 204 oleva Vacherot kaatoi kaksinpelin välierässä 24-kertaisen grand slam -voittajan Novak Djokovicin 6–3, 6–4.
Vacherot'n sukua odottaa sunnuntaina unohtumaton finaalipäivä, sillä kilpailun toinen finalisti Arthur Rinderknech on monacolaisen serkku. Välieräottelussaan Daniil Medvedevin kukistaneen Rinderknechin loppuottelupaikka on myös suuri yllätys, sillä ranskalaispelaaja on maailmanlistalla sijalla 54.
Shanghaissa jo kahdeksan otteluvoittoa napannut Vacherot on päässyt vain yhden kerran urallaan grand slam -turnauksen pääsarjaan. 26-vuotias monacolainen pelaa Shanghain arvokkaassa turnauksessa ensimmäistä kertaa ATP-finaalissa.
Rinderknechille finaalipaikka on uran toinen ATP-kaksinpelissä.