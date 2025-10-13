Ranskasta sunnuntaina hellinnyt ATP-haastajakiertueen voitto nosti Otto Virtasta 24 sijaa tenniksen maailmanlistalla. Virtanen on maanantaina julkaistulla listalla sijalla 116.
Ranskan Roannessa pelatun turnauksen voitto oli Virtasen uran kahdeksas haastajatasolla. Viime vuoden marraskuussa Virtanen oli parhaimmillaan jo 91. sijalla rankingissa, mutta alkukesän polvivamma on verottanut pelaamista tänä vuonna.
Virtasta kovempi nousija suomalaisista oli paluuta loukkaantumisten ja uupumuksen jälkeen tekevä Emil Ruusuvuori, joka kohosi 68 sijaa 608:nneksi. Eero Vasa on 523. sijalla.
Shanghaissa sensaatiomaisen Masters-tason turnausvoiton sunnuntaina ottanut Monacon Valentin Vacherot kimposi listalla peräti 164 sijaa 40:nneksi. Maailmanlistan miesten ykkösenä jatkaa Espanjan Carlos Alcaraz ennen Italian Jannik Sinneriä.