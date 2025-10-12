Otto Virtanen on voittanut tenniksen ATP:n haastajaturnauksen Ranskan Roannessa. Virtanen kaatoi finaalissa Hugo Gastonin erin 2–1 (6–1, 3–6, 6–3).
Virtanen löi vastustajalleen jauhot suuhun heti avauserässä. Virtanen syötti tasaisen varmasti, mursi Gastonin kaksi syöttövuoroa ja vei erän nimiinsä tyylikkäästi 6–1.
Maailmanlistalla sijalla 101 oleva Gaston sisuuntui toiseen erän ja venytti ratkaisun kolmanteen erään voittamalla Virtasen 6–3.
Kolmannessa erässä Virtanen syötti taas rautaisella otteella. 24-vuotias suomalainen löi kenttään kahdeksan ässää ja voitti erän 6–3.
Tuoreen voiton myötä Virtanen on voittanut uransa aikana nyt kahdeksan ATP-haastajaturnausta.
Virtanen tulee nousemaan maailmanlistalla komeat 24 pykälää sijalle 116. Virtanen on ollut urallaan korkeimmillaan maailmanlistan 91:s.