Tennispelaaja Goncalo Oliveira sai neljän vuoden kilpailukiellon annettuaan positiivisen näytteen metamfetamiinista. Oliveira on kieltänyt käytön ja todennut, että on saanut huumetta kehoonsa suudelman kautta. Aiheesta kertoo tenniksen integriteettiyksikkö ITIA.

Oliveiran positiviinen testitulos oli tullut jo viime vuoden marraskuussa Meksikon Manzanillossa pelatun haastajaturnauksen yhteydessä. Hänet suljettiin ulos kilpaurheilusta tammikuussa, kunnes tutkinta tuli valmiiksi. Oliveiran kilpailukielto kestää vuoden 2029 tammikuuhun asti.

ITIA:n tekemän tutkimuksen mukaan Oliveira on kieltänyt, että olisi ottanut ainetta tietoisesti. Hän syyttää baarissa tapaamaansa naista, jota hän oli suudellut. Nimettömän naisen todistus kertoo, että kaksikko tapasi toisensa baarissa ja he olivat suudelleet sen jälkeen, kun nainen oli ottanut pillerin.

– Se sai minulle euforisen olon ja sain lisää itseluottamusta, nainen kertoi todistuksessaan.

Nainen ei suostunut kertomaan, mistä huumeesta oli kyse. Kummankaan puheenvuorot eivät riittäneet vakuuttamaan ITIA:aa, että Oliveira oli saanut vahingossa ainetta kehoonsa.

Vastaavanlainen tapaus nähtiin vuonna 2009, jolloin parhaimmillaan maailmanlistalla seitsemäntenä ollut Richard Gasquet suljettiin väliaikaisesti pois kilpaurheilusta kokaiinin takia. Hänet kuitenkin vapautettiin pannasta, kun hän oli saanut vakuutettua, että aine oli tullut kehoon suudelman kautta. Gasquet oli suudellut naista Miamissa sijaitsevassa yökerhossa.