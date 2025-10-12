Monacon Valentin Vacherot ylsi huimaan suoritukseen, kun hän kaatoi Shanghain ATP Masters-turnauksen loppuottelussa serkkunsa Arthur Rinderknechin erin 2-1. Maailmanrankingissa sijalla 204 oleva Vacherot on kautta aikojen alimmalla sijalla oleva pelaaja, joka voittaa ATP Masters -turnauksen.

26-vuotias Vacherot on myös ensimmäinen monacolainen ATP-kiertueen kisan voittanut pelaaja. Hän oli sunnuntaisessa finaalissa parempi erin 4-6, 6-3, 6-3. Vacherot pudotti lauantaina pelatussa välierässä maailmanlistan viitosen Novak Djokovicin.

Vacherot oli aiemmin voittanut vain yhden ottelun ATP-kiertueen otteluissa. Voitto tuli huhtikuussa Monte Carlossa. Monacolaisen uran palkintorahat ottivat myös roiman nousun ylöspäin.

Hän oli voittanut urallaan ennen Shanghain turnausta 594 077 dollaria eli reilut 511 000 euroa. Nyt potti kasvoi reilulla 1,12 miljoonalla dollarilla eli vajalla 970 000 eurolla.