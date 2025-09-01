Karmeat murskajaiset Nokia-areenassa

Suomen keskiviikkoinen EM-vastustaja Saksa laittoi taululle kammoluvut, kun Iso-Britannia taipui murskaavasti 120–57.
Nokia-areenan alkuillan ottelussa ei jäänyt epäselväksi, kumpi oli parketin päällikkö. Jo puoliajalla Saksa oli runnonut 27 pisteen kaulan.
Mättäminen vain kiihtyi ottelun jälkimmäisellä puoliskolla. Kolmas neljännes oli häijyin: siinä Saksa heitti 30 pistettä, kun Britannia pystyi vain yhdeksään.
Hallitsevan maailmanmestarin tehokkain oli NBA-seura Orlandoa edustava Tristan da Silva, joka nakutti 25 pistettä.
Saksa on voittanut kaikki neljä alkulohkon otteluaan. Se johtaa lohkoa ennen perjantain iltapeliä, jossa kohtaavat Susijengi ja Liettua.
Mikäli Suomi onnistuu tänään voittamaan Liettuan, ratkaistaan lohkon kärkipaikka keskiviikkona Susijengin ja Saksan välisessä kamppailussa.