Kohu olympiafinaalin alla – miljonääritähden äiti raivostui poikansa kohtelusta: "Mahdotonta hyväksyä"

– Ei hän ole (loukkaantunut). Mutta jos saat selville, mistä on kyse, kerrothan minullekin. (Tätä on) mahdoton hyväksyä, eikä tässä ole mitään järkeä, Cole latasi .

– Kyse on vain kombinaatioista, ja siitä, miten ryhmä on pelannut yhteen. Kevin (Durant) on täyttänyt paikkansa toivuttuaan loukkaantumisesta. Kyseessä on ennen kaikkea matemaattinen ongelma, Kerr selvitti Boston Globen mukaan.