EM-kisat oli suomalaisittain koronalinko – kannattiko niiden järjestäminen? "Ikävä sivumaku tästä turnauksesta jää"

Päätöstä perusteli muun muassa se, että mies on saanut kaksi koronarokoteannosta.

Kykkänen on sitä mieltä, ettei jalkapallon EM-kisoja olisi pitänyt järjestää näin isossa mittakaavassa ja niin monessa Euroopan kaupungissa – ei etenkään Pietarissa.

Venäjän koronatilanne on heikentynyt viime aikoina roimasti.

"Ikävä sivumaku tästä turnauksesta jää"

Miten ihmeessä rajan yli on päässyt takaisin Suomeen ilman testausta? Näin Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande vastasi vaikeaan kysymykseen, katso yllä oleva video!

Näin EM-kisojen järjestämistä perusteltiin

Siitäkin huolimatta, että kisaturistien keskuudessa on havaittu lukuisia koronatartuntoja.

Tiessalon mukaan ihmisten liikkumisella EU-alueella sisällä on myös psykologinen merkitys.

Hänen mukaansa tähän mennessä on pystytty todistamaan, että riittävällä testaamisella ja terveysturvallisuuden huomioimisella on voitu taata, ettei koronavirustartunnat pääse leviämään rajojen yli ainakaan siinä määrin, mitä nyt on EM-kisojen osalta tapahtunut.