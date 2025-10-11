Sheriffi sanoi räjähdyksen tuhonneen koko tehtaan.

Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltiossa 19 ihmistä on yhä kateissa räjähdetehtaalla tapahtuneen räjähdyksen jäljiltä, viranomaiset kertovat. Viranomaisten mukaan eloonjääneiden etsinnät ovat käynnissä.

Räjähdys tapahtui muun muassa sotilasräjähteitä valmistavan Accurate Energetic Systemsin tehtaalla paikallista aikaa perjantaina.

Piirikunnan sheriffi Chris Davis sanoi perjantaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että räjähdyksessä on kuollut ihmisiä, mutta hän ei halunnut sanoa tarkkaa uhrilukua. Aiemmin viranomaiset kertoivat useiden ihmisten kuolleen.

Humphreysin piirikunnan seriffi Chris Davis kertoi tiedotusvälineille, että rakennus on kokonaan tuhoutunut.AFP / Lehtikuva / Brett Carlsen

Alkuun viranomaiset kertoivat 19 ihmisen olevan kateissa. Uutiskanava CNN:n mukaan viranomaiset kuitenkin tarkensivat myöhemmin luvun 18 ihmiseen, sillä yksi ihmisistä, jonka oletettiin olevan räjähdyksen aikaan tehtaalla, olikin kotonaan.

Sheriffi sanoi räjähdyksen tuhonneen koko tehtaan. Räjähdyspaikalla otetuissa kuvissa näkyy nousevan harmaata savua, ja tehtaan parkkipaikalla on palaneita autoja.

Kun sheriffiä pyydettiin tiedotustilaisuudessa kuvailemaan rakennusta räjähdyksen jälkeen, hän sanoi, ettei ole mitään, mitä kuvailla.

– Se on poissa, hän sanoi.

Räjähdyksen syy ei tiedossa

Accurate Energetic Systems kommentoi onnettomuutta sosiaalisessa mediassa ja kertoi sen tapahtuneen ennen aamukahdeksaa.

– Ajatuksemme ja rukouksemme ovat onnettomuudesta kärsineiden perheiden, työtovereiden ja yhteisön jäsenten luona, yhtiö kirjoitti ja kiitti vaikeissa olosuhteissa työskentelevää ensihoitohenkilökuntaa.

Yhtiö sanoi antavansa tapahtuneesta lisätietoja, kun varmennettua tietoa on saatavilla.

New York Timesin mukaan tehdas työllistää reilut 70 ihmistä. Toistaiseksi on epäselvää, mikä räjähdyksen aiheutti. CNN:n mukaan myös FBI on tutkinnassa mukana.