Uhriluku on varmistunut hieman pelättyä pienemmäksi.

Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltiossa tapahtuneessa räjähdetehtaan räjähdyksessä kuoli yhteensä 16 ihmistä. Viranomaiset kertoivat asiasta paikallista aikaa lauantaina.

Aiemmin kuolonuhrien määräksi oli kerrottu 18.

Kahden ihmisen ajoneuvot ja henkilökohtaisia tavaroita oli löydetty onnettomuuspaikalta, joten heidän epäiltiin olleen paikalla räjähdyksen aikaan ja kuolleen. Myöhemmin kävi kuitenkin ilmi, etteivät he olleet olleet paikalla.

Räjähdys tapahtui Bucksnortin kaupungissa muun muassa sotilasräjähteitä valmistavan Accurate Energetic Systemsin tehtaalla paikallista aikaa perjantaiaamuna. Räjähdys oli niin voimakas, että se tuhosi tehdasrakennuksen kokonaan.

Viranomaisilla ei vielä lauantaina ollut tietoa siitä, mikä räjähdyksen aiheutti.