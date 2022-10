Irlannissa ainakin kolme ihmistä on kuollut huoltoasemalla tapahtuneessa räjähdyksessä

Irlannissa on kuollut ainakin kolme ihmistä huoltoasemalla tapahtuneessa räjähdyksessä. Asiasta kertovat muun muassa brittilehti Guardian, uutiskanava Sky News sekä Irlannin yleisradioyhtiö RTE.

Lisäksi jopa 30 ihmistä on loukkaantunut. Räjähdys tapahtui Irlannin saaren pohjoisosassa Donegalissa.

Hoitoa tarvitsevia on viety noin 25 kilometrin päässä sijaitsevan Letterkennyn yliopistolliseen sairaalaan. Sairaalassa oli perjantaina käytössä hätäprotokolla räjähdyksen vuoksi ja ihmisiä kehotettiin hakeutumaan hoitoon ainoastaan hätätapauksessa. Protokollasta on sittemmin jo luovuttu, mutta räjähdyksen uhrien hoitaminen sairaalassa on jatkunut.