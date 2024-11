Elon Musk tekee USA:lle "täyskäännöksen", uskoo Risto E. J. Penttilä

Maailman rikkaimman ihmisen Elon Muskin tehtävä Yhdysvaltojen hallinnossa on "panna byrokratia kuriin ja hallinto kuntoon", toteaa kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä MTV Uutisille.

– Ei mikään pieni homma. Tavoitteena on voimakkaasti kasvattaa tehokkuutta ja varmasti myös vähentää väkeä, Penttilä sanoo.

Penttilä antoi arvionsa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain seuraava presidentti Donald Trump valitsi Muskin ja liikemies Vivek Ramaswamyn johtamaan yhdessä uutta tehokkaan hallinnon toimielintä, Department of Government Efficiencyä eli DOGE:a.

Olennaista Penttilän mukaan on, että Yhdysvallat on selvästi lähdössä verojen alentamisen ja sääntelyn purkamisen tielle. Tämä on aivan muuta kuin mitä presidentti Joe Bidenin hallinnon aikana tehtiin.