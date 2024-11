Risto E. J. Penttilä: Trumpin puolustusministeriksi valittiin "Fox Newsin Risto E. J. Penttilä"

44-vuotias sotaveteraani Hegseth on kommentoinut konservatiiviselle ja Trump-myönteiselle Fox Newsille erityisesti kansainvälisiä asioita ja turvallisuuspolitiikkaa.

Trump on sanonut lopettavansa Ukrainan avokätisen tukemisen. Trumpin hallinnon uskotaan suhtautuvan huomattavasti istuvaa presidenttiä Joe Bidenia myötämielisimmin Ukrainan alueluovutuksiin.

Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat viime viikolla, kertoi yhdysvaltalaislehti Washington Post . Kreml on kiistänyt keskustelun.

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan Trump on heti tehnyt siirtoja, jotka ovat Putinin mieleen. Puhelun kiinnostavin anti on Lassilan mukaan se, mitä Putin on mahdollisesti voinut tarjota Yhdysvalloille.