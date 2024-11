Trumpin tiimi ei halua FBI:n penkovan ministeriensä taustoja: "Ensisijaista on, että he ovat Trumpin myötäilijöitä"

FBI on perinteisesti tarkastanut uuteen hallintoon valittavien ihmisten taustoja.

CNN:n mukaan Trumpin tiimi on myös turvautunut yksityisiin firmoihin, joiden tehtäväksi on annettu taustaselvitysten tekemistä mahdollisesti hallinnon tehtäviin palkattavista henkilöistä.

CNN:n lähteiden mukaan Trump liittolaisineen uskoo, että liittovaltion poliisin FBI:n taustaselvitysjärjestelmä on hidas sekä Trumpin agendan ajamisen kannalta hankalien asioiden myrkyttämä.

Erikoisia ja värikkäitä nimiä

Donald Trumpin hallinnon nimityksissä ensisijaista on henkilön uskollisuus Trumpille.

Toissijaista on se, onko henkilöllä sellaista työkokemusta ja pätevyyttä, että hän olisi kenenkään muun mielestä hyvä valinta tehtävään, arvioi tutkija Maria Lindén Ulkopoliittisesta instituutista.

– Ihan ensisijaista on, että nämä ovat Trumpin myötäilijöitä, Lindén sanoo.

Kennedy on tunnettu rokotevastaisuudesta ja salaliittoteorioiden levittämisestä.

Nimitysten nopea tahti kertoo Lindénin mukaan siitä, että Trump ja hänen ympärillään olevat ihmiset, ovat pitäneet vaalivoittoa niin mahdollisena, että on käytetty paljon aikaa ja vaivaa tulevan hallinnon suunnitteluun.

Ei aivan läpihuutojuttu

– Tuolloin nähdään, millaiseksi Trumpin ja senaatin suhde muodostuu. Se on tällä hetkellä tosi iso kysymysmerkki. Trump on valinnut useita sellaisia henkilöitä, että läheskään kaikki republikaanisenaattorit eivät pidä näitä valintoja onnistuneina, Lindén sanoo.

Gaetz on sanonut haluavansa lakkauttaa koko oikeusministeriön, ja häntä itseään on epäilty muun muassa alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta. Gaetz on kiistänyt epäilyt.