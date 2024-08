Tällainen on Trumpiin yhdistetty Project 2025, joka kitkisi abortit, ilmastotoimet ja "woken" – tutkija: "Tosi kyseessä"

Trump on itse kiistänyt yhteyden ohjelmaan ja sitä tekevään ajatushautomoon. Mutta mistä oikein on kyse ja kuinka todenmukaisia ehdotukset ovat?

– Konservatiiveilla on vain kaksi vuotta ja yksi mahdollisuus. Meillä ei ole varaa virheisiin, kun vihollisia on kotimaassa ja ulkomailla. Aika käy vähiin. Jos epäonnistumme, häviämme taistelun amerikkalaisuuden perusideasta, todetaan Project 2025-ohjelman esipuheessa.

Ohjelman takana olevaa Heritage Foundationia pidetään merkittävänä taustavaikuttajana Yhdysvaltojen republikaanipuolueen presidenttiehdokkaalle Donald Trumpille. Trump on itse väittänyt, ettei hänellä ole mitään tekemistä ohjelman tai sen kirjoittajien kanssa.

Ohjelmia tehty ehdokkaille jo 1980-luvulta

Ohjelmassa ehdotetaan muun muassa, että aborttia pitäisi rajoittaa liittovaltiotasolla ja valtionhallinnossa rehottava ”woke-propaganda” pitäisi kitkeä pois. Ohjelman mukaan Yhdysvaltojen tulisi irtautua niin Pariisin ilmastosopimuksesta kuin kiinalaisesta Tiktok-sovelluksesta.

Project 2025:n mukaan amerikkalaisten nuorten paha olo, päihteiden käyttö sekä rikollisuus johtuu siitä, että 40 prosenttia lapsista syntyy naimattomille naisille ja lapsiperheistä puuttuu isä.

Yli 900-sivuisessa Project 2025-nimisessä ohjelmassa ehdotetaan yksityiskohtaisesti mitä kaikkea seuraavan republikaanipresidentin tulisi muuttaa Yhdysvalloissa. Ajatushautomo on teettänyt republikaanipuolueen ehdokkaille vastaavia ohjelmia 1980-luvulta alkaen.

– On tässä tosi kyseessä. Ohjelmassa on todella monia samoja asioita, jotka ovat osa puolueen ehdokkaan Donald Trumpin ohjelmaa. Tässä ohjelmassa on luotu selvät kaavat ja työkalut siihen, miten niitä lähdetään toteuttamaan, arvioi tutkijatohtori Pekka Kolehmainen Turun yliopistosta MTV Uutisille.

Eroja vai samankaltaisuuksia?

Mutta mitkä ovat Project 2025-ohjelman ja Trumpin vaaliohjelman erot vai onko niitä?

Suurimpana erona Project2025-ohjelman ja republikaanipuolueen ohjelman välillä on ehdotettujen toimenpiteiden yksityiskohtaisuus. Molemmat ohjelmat sisältävät hyvin pitkälle samoja teemoja, mutta Project 2025 esittelee hyvinkin yksityiskohtaisesti, mitä esimerkiksi maahanmuutolle, eri ministeriöille tai aborttioikeuksille tulisi tehdä.

– Republikaanien puolueohjelma on todella lyhyt ja yleismalkainen. Se on hyvin vahvasti trumpilainen ja siinä kuuluu Trumpin ääni ja hänen retoriikkaansa. Suoranaista poliittista sisältöä siellä ei konkreettisesti ole, kun taas tässä Project 2025 -ohjelmassa on suunnattomasti yksityiskohtia, mutta myös ristiriitaisia ja toisiaan poissulkevia asioita, Kolehmainen sanoo.

Esimerkiksi ohjelmasta löytyy talouspoliittisesti kahdenlaisia ohjenuoria, toisaalta halutaan Trumpinkin ajamaa protektionistista talouspolitiikkaa ja kaupankäynnin rajoittamista, mutta siellä on myös klassisempaa republikaanien ajamaa vapaakauppalinjaa.

Kolehmainen nostaa myös esille, että ohjelmassa nostetaan esille, että Ukrainaa pitää tukea mutta toisessa kohtaa nostetaan myös esille Donald Trumpin ja hänen varapresidenttiehdokkaansa JD Vancen ajama retoriikka, että Euroopan tulisi pitää huolta Ukrainasta.

– Osin ristiriitaisuus varmasti syntyy siitä, että asiakirjaa on ollut kirjoittamassa suuri määrä erilaisia organisaatioita ja niiden edustajia, joilla voi olla eri näkemyksiä asioista.

"Woke-propagandan" torjuminen

Molemmista ohjelmista löytyy samankaltaisia suunnitelmia esimerkiksi maahanmuuton rajoittamisen suhteen ja koulutuspolitiikan suhteen.

– Turvallisuuspolitiikan kiristämisessä molemmat ohjelmat noudattavat hyvin samanlaisia suunnitelmia. Ohjelmissa todetaan esimerkiksi, että Yhdysvaltojen tulisi sijoittaa erilaisia joukko-osastoja Meksikon rajalle ”pitämään rauhaa”. Samanlaisia suunnitelmia on koulutuspolitiikan puolella myös, molemmissa ohjelmissa on ajatus siitä, että koulutuspolitiikkaa pitäisi harjoittaa osavaltiotasolla liittovaltiotason sijaan, Kolehmainen sanoo.

Kolehmainen arvioi, että kristilliset arvokonservatiiviset eivät saaneet Trumpin vaaliohjelmaan läpi tiukkoja aborttikantojaan, ja Trump on myös tänä keväänä irtisanoutunut liittovaltion tasoisesta aborttikiellosta vaalikampanjansa aikana.

Ilmastonmuutos vain propagandaa

Project 2025-ohjelmassa tiukat ja konservatiiviset kannat ovat hyvin läsnä.

Project 2025 -ohjelma ehdottaa myös erään raskaudenkeskeytyslääkkeen myynnin kieltämistä ja lääkkeiden postituskieltoa.

Kummassakaan ohjelmassa ei tunnisteta myöskään minkäänlaista ilmastonmuutosta, ja jälleen halutaan, että Yhdysvallat irtautuu Pariisin ilmastosopimuksesta.

– Ilmastonmuutos nähdään molemmissa vastapuolen propagandana, ja molemmat ohjelmat ehdottomasti ajavat paluuta fossiilisten polttoaineiden käyttöön ja esittävän sen olevan tie Yhdysvaltojen uuteen kukoistukseen.

Sama vastakkainasettelu ja ”woke-propagandan” torjuminen on myös merkittävästi läsnä molempien ohjelmien muissa kirjauksissa.

– Tämä ajatus siitä, että vastapuoli hallitsee tällä hetkellä Yhdysvaltojen hallintoa ja koneistoa on syöpynyt todella syvälle. Project 2025-ohjelmassa todetaan, että vasemmistolaisuus manipuloi ihmisiä tällä hetkellä hallinnon kautta. Tämä oli myös Trumpin oma ajatus hänen ensimmäisenä kautena, että on tällainen ”deep state”, jonka takia hän ei saanut vietyä läpi kaikkia asioita joita lupasi edistää.

Vain uskollisia virkamiehiä

Molemmissa ohjelmissa nostetaan esille ”woke-ideologia”, joka on suhteellisen uusi termi, mutta perustuu Trumpin aiempaan deep state-ajatukselle, että hallintokulttuuri ja yliopistot ovat Yhdysvalloissa vasemmistolaisten hallussa, Kolehmainen toteaa.

– Yksi tämän Project 2025-asiakirjan radikaaleimmista puolista on ajatus, että presidentin valtaoikeuksia laajennetaan niin, että kaikki valtion virkamiehet tehtäisiin poliittisina nimityksinä, ja presidentti voisi palkata ja erottaa heitä täysin vapaasti. Näin hän saisi itselleen uskollisia virkamiehiä haluamiinsa asemiin.

Kolehmainen toteaa, että laajennus presidentin valtaoikeuksista liittyy nimenomaan Trumpin ensimmäisenä kautena esittämään executive order -käskyyn, jolla hän muutti virkamiesten palkkausta. Nyt Project 2025 on vastannut tähän ja ottanut sen yhdeksi tärkeimmäksi osaseksi ohjelmaan.

Julkinen lyömäase

Trump on sanonut, että ei tiedä projektista mitään eikä tunne ihmisiä, jotka ovat sitä kirjoittaneet. On kuitenkin useasti tuotu jo esille, että Project 2025-ohjelmaa on ollut tekemässä moni Trumpin ensimmäisen kauden hallinnossa työskennellyt.

Heritage Foundation on tehnyt vastaavia suunnitelmia jokaiselle konservatiivihallinnolle sitten 1980-luvun ja myös Trumpille vuonna 2016.

– Ohjelmat eivät ole aina olleet näin laajamittaisia ja radikaaleja, mutta viime kaudellaan Trump noudatteli Heritage Foundationin kantoja tehokkaasti, Kolehmainen toteaa.

Kolehmainen arvioi, että Trump on ollut nihkeä ohjelmaa kohtaan, ei niinkään sen sisällön takia vaan sen takia, että ohjelma on nostettu julkisesti ja avoimesti esille.

– Hän on aina nauttinut siitä, että on ylimalkainen poliittisten tavoitteidensa suhteen. Eli hän ei ole niinkään ärtynyt tästä suunnitelmasta, vaan siitä että se on julkaistu näin avoimesti kaikkien saataville, Kolehmainen toteaa.

Demokraatit ovat jo käyttäneet ohjelmaa julkisesti lyömäaseena Trumpia kohtaan. Kolehmainen uskoo, että tätä tullaan edelleen näkemään.

