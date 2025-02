Tutkija: Trump toteuttaa pelättyä pelikirjaansa: "Se on jo alkanut"

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin moni jo ensimmäisen kuukauden aikana toteuttama muutos on kuin suorastaan kristillisnationalisesta Project2025-ohjelmasta. Mitä vielä voi olla luvassa?

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin ensimmäisen kuukauden toimet ovat suurimmilta osin Project 2025 -ohjekirjasta, arvioi Helsingin yliopistossa vieraileva Fulbright professori Joshua Wilson MTV Uutisille.

– Ajattelen näin ehdottomasti. Jokainen, joka oli rehellinen asiasta tiesi jo, että tämä on Trumpin pelikirja, jos hänestä tulee presidentti. Trumpin oma irtaantuminen siitä vaalikampanjan aikana oli vain poliittinen liike, Wilson sanoo.

Kristillisnationalistiseksi kuvatussa ohjelmassa ehdotetaan muun muassa, että aborttia pitäisi rajoittaa liittovaltiotasolla ja valtionhallinnossa rehottava ”woke-propaganda” pitäisi kitkeä pois.

Ohjelman mukaan Yhdysvaltojen tulisi irtautua niin Pariisin ilmastosopimuksesta kuin kiinalaisesta Tiktok-sovelluksesta.

Nämä teemat ja ehdotetut teot kuulostavat nyt liiankin tutuilta, jos on Yhdysvaltojen ja presidentti Trumpin toimia seurannut hänen ensimmäisen kuukautensa aikana.

Tämä asia on nyt toisin

Vaalikampanjansa aikana Trump väitti, ettei hänellä ole mitään tekemistä ohjelman kanssa. Tämä johtui tutkijoiden mukaan erityisesti siitä, että sen sisältö nousi demokraattien lyömäaseeksi vaalikampanjan aikana.

– Hän (Trump) on aina nauttinut siitä, että on ylimalkainen poliittisten tavoitteidensa suhteen. Hän ei ole niinkään ärtynyt tästä suunnitelmasta, vaan siitä, että se on julkaistu näin avoimesti kaikkien saataville, Turun yliopiston tutkijatohtori Pekka Kolehmainen sanoi MTV Uutisille viime elokuussa.

Wilson nostaa esille myös Trumpin ensimmäisen kauden, joka kärsi pahasti siitä että presidentillä ei ollut tarpeeksi tietoa hallinnon toiminnasta.

– Trumpilla ei todellakaan ole tarpeeksi yksin asiantuntemusta näistä asioista, kuten me kaikki opimme hänen ensimmäisellä kaudellaan. Hallinto kompasteli silloin pitkään, ja osittain sen takia, ettei heillä ollut tukea republikaanipuolueelta ja konservatiiviselta liikkeeltä.

– Heillä meni silloin paljon enemmän aikaa asioiden aikaansaamiseksi, Wilson sanoo.

Nyt on kuitenkin toisin.

Wilson myös huomauttaa, että Trump on ollut vallassa vasta kuukauden päivät, joten ottaen huomioon allekirjoitettujen lakimuutosten määrän, hänellä on täytynyt olla suunnitelmat, keinot ja resurssit valmiina.

– Jos ei olisi oikeaa suunnitelmaa, ei hän voisi toimia näin nopeasti.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on jo kuukauden aikana tehnyt useita muutoksia.AOP

Nämä on jo nähty

"Seuraavan konservatiivisen presidentin tulee tehdä Amerikan instituutioista ”kovia kohteita woke-kulttuurin sotureille"

"Pariisin ilmastosopimuksesta on irtauduttava."

"Valtion hallinnollisia rakenteita pitää purkaa."

"Grönlannin ja USA:n suhteita tulee lähentää."

Nämä kaikki asiat mainitaan Project 2025-ohjelmassa, ja kuinka ollakaan Trump aloitti ensi töikseen näistä.

Jo Trumpin ensimmäisinä päivinä presidenttinä hän ilmoitti, että kaikki liittovaltion monimuotoisuusohjelmat lopetetaan.

Tämän jälkeen myös monet amerikkalaiset firmat ovat luopuneet monimuotoisuusohjelmistaan ja esimerkiksi hakukonejätti Google on poistanut kalenteristaan muun muassa Naistenpäivän ja Pride-päivän.

– Niin sanotut kulttuurisotakysymykset olivat osa Trumpin kampanjaa myös, joten ei ole myöskään yllättävää, että on yhteys Trumpin kampanjalla ja Project2025-ohjelmalla.

Yhtymäkohtia on myös maahanmuuttopolitiikassa, jota Trump on ruvennut toteuttamaan.

Trump on jo allekirjoittanut useita maahanmuuttopolitiikkaa kiristäviä keinoja. Ihmiset New Yorkissa osoittivat mieltä tätä politiikkaa vastaan 13.helmikuuta.AOP

Trump on tämän lisäksi allekirjoittanut päätöksen, jonka mukaan Yhdysvallat vetäytyy WHO:sta, Pariisin ilmastosopimuksesta sekä aloittanut massiiviset liittovaltion virkamiesten irtisanomiset.

Joshua Wilson on itse perehtynyt tutkimuksissaan Yhdysvaltojen kristilliseen oikeistoon ja abortin vastaiseen liikkeeseen.

Abortista Project 2025 linjaa republikaanipuolueeseen liittyvän "ilmeisimmän vaihtoehdon" muun muassa vaikeuttamalla aborttien saamista kieltämällä sosiaali- ja terveysministeriön matka-avustuksen pitkille matkoille abortin saamiseksi (Hyde amendment).

Wilson muistuttaa, että konservatiivinen liike vastusti Donald Trumpin ensimmäistä valintaa.

Project 2025 takana oleva Heritage Foundation on osa Yhdysvaltojen konservatiiviliikettä National Review’tä. National Review kirjoitti vuonna 2016 ennen Trumpin ensimmäistä kautta kokonaisen numeron siitä, kuinka konservatiivisen pitäisi vastustaa Trumpia. Trump kuitenkin otti puolueen haltuunsa.

– Täten oli todella todennäköistä, että Heritage Foundationin suunnitelmalla on iso osa Trumpin hallinnossa, Wilson sanoo.

Samat tekijät

Sisällön lisäksi Project 2025-ohjelmaa ja Trumpin omaa ohjelmaa yhdistävät sen tekijät.

Project 2025-ohjelmaa on ollut tekemässä moni Trumpin ensimmäisen kauden hallinnossa työskennellyt, ja ohjelman keskeisin tekijä, Russell Vought, on jo nimitetty merkittävään virkaan, liittovaltion budjettijohtajaksi.

Vought on herättänyt jo huomiota sanomalla muun muassa, että "haluamme, että valtion virkamiehet traumatisoituvat".

Wilson arvelee, että moni muukin ohjelman tekijä tulee mahdollisesti saamaan jonkinlaisen roolin Trumpin hallinnossa.

Russell Vought on jo nimitetty Trumpin kabinettiin.AOP

Suurin kysymys vallan keskittäminen

Russell Vought kirjoitti Project 2025-ohjelmassa presidentin vallan lisäämisestä, ja Wilson arvelee että tämä tulee olemaan se keskeisin asia, mihin republikaanit tulevat tällä kaudella tähtäämään.

– Se on jo alkanut. Liittovaltion tuomioistuimet on jo vedetty mukaan tähän taisteluun. Yksi asia, jota odotan näkeväni jatkossa, on juuri tämä taistelu ja pyrkimykset presidentin vallan lisäämiseen.

Wilson odottaa myös, että Trumpin kampanjan keskiössä ollut maahanmuuttopolitiikan muuttuminen tulee nousemaan enemmän esille.

– Voimme jo nyt käydä Project 2025-ohjelmaa läpi ja katsoa, kuinka kabinetin nimittämisen jälkeen nämä kaikki alkavat tapahtua, Wilson toteaa.

Senaatin demokraattivähemmistön edustajat vastustivat Voughtin nimitystä esittelemällä Project 2025 -ohjelmaa.AOP

Turvallisuus, ilmasto ja talous

Vaikka monimuotoisuusohjeet ovat suurimmilta osilta Yhdysvaltojen sisäpolitiikkaa, niiden poistaminen voi kuitenkin vaikuttaa kansainväliseen mielipiteeseen asiasta. Globaalisti ja Suomen näkökulmasta tärkeimmät Project 2025-ohjelmassa aiheet ovat kuitenkin turvallisuus, ilmasto ja talous.

Ilmastonmuutos nähdään ohjelmassa propagandana, ja ohjelmassa ehdotetaan paluuta fossiilisiin polttoaineisiin. Ohjelman mukaan tämä on tie Yhdysvaltojen uuteen kukoistukseen.

Ohjelmassa myös on vahvasti esillä Yhdysvaltojen varapresidentin J. D. Vancen ajatus ja sittemmin myös toteutunut ehdotus siitä, että Euroopan tulisi pitää huolta Ukrainasta.

Tämä ajatus on toistunut nyt tällä viikolla Yhdysvaltojen puolustusministerin Pete Hegsethin lausunnoissa, kun Yhdysvallat on alkanut puhua rauhasta Ukrainassa.

900-sivuista ohjelmaa on ollut kirjoittamassa suuri joukko ihmisiä ja se näkyy esimerkiksi siinä, että talouspolitiikalle löytyy kahdenlaisia ohjenuoria. Toisaalta halutaan Trumpinkin ajamaa protektionistista talouspolitiikkaa ja kaupankäynnin rajoittamista, toisaalta myös klassisempaa republikaanien ajamaa vapaakauppalinjaa.

Toinen aalto tulossa

Wilson uskoo, että Trump ei tästä tahtia hiljennä, ainakaan vähään aikaan.

– Toinen aalto tulee, kun Trump saa nimitettyä kabinettinsa ja virastojen päälliköt.

Wilson toteaa, että nyt on Yhdysvaltojen hallinnolle optimaalinen aikaa painaa muutoksia läpi, ennen välivaaleja.

– Tyypillisesti yhdysvaltalaiset alkavat vasta välivaalien aikaan kiinnittää politiikkaan jälleen huomiota.