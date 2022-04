Taneli Mustonen lähetti pari vuotta sitten elokuvansa käsikirjoituksen maailmalle – mukaan päätyi yllättäen liuta Hollywood-näyttelijöitä: "Ei osattu edes kuvitella"

Ohjaaja Taneli Mustosen uusi kauhuelokuva The Twin – Paha kaksonen tekee suomalaista elokuvahistoriaa. 6. huhtikuuta Suomen ensi-iltansa saanut elokuva nähdään elokuvateattereissa yli 30 eri maassa. Näin ollen The Twin on Suomen elokuvahistorian kolmanneksi laajimmalle levitetty suomalaiselokuva. Kärkisijoja laajan levityksen suhteen pitävät yhä Aki Kaurismäen elokuvat Toivon tuolla puolen sekä Le Havre.