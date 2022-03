Hytti nro 6 -elokuvan tuottajan Jussi Rantamäen ukrainalaiset kollegat jäävät maahan taistelemaan tai kuvaamaan – näin venäläisen kollegan työ tulee vaikeutumaan

Maailmallakin mainetta niittänyt elokuva Hytti nro 6 keräsi Jussi-gaalassa peräti 12 ehdokkuutta. Uutisaamussa olivat vieraina Jussi-ehdokkaat näyttelijä Seidi Haarla ja tuottaja Jussi Rantamäki.

Haarla on Jussi-ehdokkaana parhaan naisnäyttelijän kategoriassa. Kyseessä on Haarlan ensimmäinen ehdokkuus. Haarlan näyttelijäsuoritusta on kehuttu sekä Suomessa että ulkomailla. Näyttelijä kertoi, että syksyn isoin oppi on ollut ottaa kehuja vastaan.

Rantamäki on ollut tuottajana elokuvissa Hytti nro 6 ja Fucking with Nobody, jotka ovat ehdolla vuoden parhaaksi elokuvaksi.

– Pakko myöntää, että Hytti nro 6 kohdalla oli odotuksia, että ehkä se siihen parhaan elokuvan Jussi-kategoriaan voisi nasahtaa. Fucking with Nobodyn kohdalla oli iloisempi yllätys ja siinä kohtaa pääsi isompi huuto, kun se kuultiin.

Mikä on tuottajan rooli elokuvassa? Katso yllä olevalta videolta.

Juho Kuosmasen ohjaama elokuva Hytti nro 6 vie unohtumattomalle junamatkalle arktisen neuvostomaisemien halki. Sydänsurujaan Moskovasta Murmanskiin pakeneva Laura (Seidi Haarla) saa hyttikaverikseen kovapintaisen kaivostyöntekijän Ljohan (Juri Borisov). Elokuva perustuu Rosa Liksomin samannimiseen romaaniin.

Rantamäki pohti Uutisaamussa, kuinka Ukrainan ja Venäjän välinen sota vaikuttaa elokuvan vastaanottoon tällä hetkellä.

– Vaikka se elokuva on sama, niin elokuva loppu viimein syntyy ihmisen päässä, kuka sitä katsoo. Tässä elokuvassa miespäähenkilö uhoaa esittelykohtauksessa Venäjän suuruudella. Ne tunteet, mitä puhe aiheutti kolme kuukautta sitten versus mitä se aiheuttaa nyt, nehän ovat hyvin eri.

Rantamäki on jutellut niin Ukrainassa kuin Venäjällä asuvien kollegoidensa kanssa.

– Kauheinta on tietysti Ukrainassa. Tuottajaystävät kuskaavat perheensä rajalle ja jäävät itse maahan joko tallentamaan tapahtumia tai taistelemaan.

– Esimerkiksi Hytti nro 6 -elokuvan venäläinen yhteistuottaja on avoimesti vastustanut Venäjällä sotaa, mikä tarkoittaa sitä, ettei hän tule enää ikinä, jos Putinin hallinto on vallassa, tekemään yhtään ainutta elokuvaa Venäjällä. Tässä on paljon kärsijöitä.

Haarla myöntää, että hänellä on töitä peruuntunut Venäjää kohdistuvien pakotteiden vuoksi.