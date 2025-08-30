Elinkeinoministeri Puisto MTV:lle: Datakeskukset tarvitsevat luvan – taustalla huoli sähkön riittävyydestä

Elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) ehdottaa datakeskuksille omaa erityistä lupaa. Jotkut datakeskushankkeet Suomessa ovat herättäneet huolta esimerkiksi kansallisesta turvallisuudesta ja sähkön riittävyydestä.

MTV:n Uutisextrassa vieraillut elinkeinoministeri Sakari Puisto sanoo, että Suomen vaikutusmahdollisuudet ovat epäselviä, jos joku datakeskushanke haluttaisiin estää.

– Puolustusministeriö voi tehdä tarkastelua omasta näkökulmastaan, on kaavoitusnäkökulma kunnilla, rakennuslupia ja niin edelleen. Me myös tarkastellaan tällä hetkellä yritysostolainsäädäntöä, että sitä laajennetaan ja täsmennetään, mutta sekään ei vielä poista tätä ongelmaa, että tämä kokonaisuus ei ole ihan hallinnassa, sanoo Puisto.

Puisto ehdottaa datakeskuksille omaa lupaprosessia.



– Itse ajattelen omana ajatteluna, että tällaisella luvalla voisi saada kenttää haltuun siten, että siinä otettaisiin huomioon esimerkiksi energian tarve ja myös se lisäarvo, mitä datakeskuksilla on annettavaa, sanoo Puisto.



Elinkeinoministeri ottaa esiin erityisesti datakeskusten sähköliitännät.



– Se datakeskusbuumi, investointiaikeiden määrä, on sen verran hurja, että jotain priorisointia tarvitsisi olla ainakin sijainnille, mihin niitä tulisi ja vähän ajallisestikin, että pystytään laittamaan niitä tärkeysjärjestykseen ja ehkä joku poistamaankin sieltä listalta, sanoo Puisto.

Datakeskuskokonaisuudesta on käynnissä selvitys, joka valmistuu lokakuun loppuun mennessä.

