Pieneen Utajärven kuntaan suunnitteilla jopa 900 miljoonan euron datakeskus

Julkaistu 29.08.2025 20:07
Kati Hyttinen

kati.hyttinen@mtv.fi

Utajärven kuntaan Pohjois-Pohjanmaalle on suunnitteilla suuri datakeskusinvestointi.

Vihreän energian tuotantoon keskittyvä sveitsiläissuomalainen AmpTank -yhtiö suunnittelee 700–900 miljoonan datakeskusinvestointia Utajärvelle.

AmpTankin 100 megavatin datakeskusta kaavaillaan Mustikkakankaan teollisuusalueelle.

AmpTank on perustanut projektia varten Utajärvelle projektiyhtiö Data Tank Nordic Oy:n. Projektin tekninen suunnittelu ja luvitus ovat parhaillaan käynnissä.

AmpTankin hallituksen puheenjohtaja Hannu Koivusalo kertoo Ylelle, että yhteistyötä aiotaan tehdä länsimaisen tekoälyyn keskittyneen yrityksen kanssa.

Utajärvi olisi AmTankin pilottiprojekti

Vuonna 2021 perustettu AmpTank on keskittynyt energiavarastoihin ja datakeskuksin Pohjoismaissa.

Yhtiöllä on Suomessa yksi toiminnassa oleva sähkövarasto kolmen rakenteilla olevan lisäksi.

Utajärven datakeskus tulisi olemaan AmpTankin Suomen pilottiprojekti.

Utajärven lisäksi AmpTankilla on kehitteillä muita uusiutuvan energian projekteja myös Tanskassa.

Datakeskuksen rakentamisen on arvioitu alkavan Utajärvellä ensi vuoden alkupuolella. Se olisi toiminnassa vuoden 2027 aikana.

Utajärvellä asuu noin 2 500 ihmistä.

