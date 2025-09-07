Asutaanko Kuussa tulevaisuudessa luolien uumenissa?

Kuussa uskotaan olevan miljardeja vuosia vanhoja laavatunneleita, joiden soveltuvuutta asumiseen halutaan selvittää robottien avulla.

Tutkijat haluavat selvittää, voidaanko laavatunneleita käyttää suojana, jossa astronautit voisivat elää ja asua tulevaisuudessa. Aiheesta uutisoi Ruotsin yleisradio SVT.

– Näiden luolien tutkiminen on erittäin kiinnostavaa useille avaruusvirastoille, sanoo Raúl Domínguez. Hän työskentelee robottitutkijana ja ohjelmistoinsinöörinä saksalaisessa DFKI-yrityksessä Bremenissä.

Lue myös: Täällä näet tänään täydellisen kuunpimennyksen

Domínguez on tehnyt yhteistyötä Malagan yliopiston tutkijaryhmän kanssa. Tutkijaryhmä on kehittänyt robottijärjestelmää yhteistyössä Euroopan avaruusjärjestön ESA:n kanssa. Robotit voivat tehdä yhteistyötä ja kommunikoida keskenään, ja niitä voidaan ohjata kauko-ohjauksella maasta käsin. Tutkimus on julkaistu Science Robotics -julkaisussa.

Järjestelmää on testattu laavatunnelissa Kanariansaariin kuuluvalla Lanzarotella.

Kuussa olevien mahdollisten laavatunneleiden tutkimiseen tulee kuitenkin vielä kestämään aikaa.

Ajatus Kuun laavatunneleissa asumisesta ei ole uusi. Esimerkiksi kymmenisen vuotta sitten Purduen Yliopiston tutkijat pohtivat samaa asiaa. Tutkijoiden mukaan tunneleissa asuminen antaisi suojaa kosmiselta säteilyltä, meteoriiteilta ja Kuun pinnan voimakkailta lämpötilanvaihteluilta.

Tutkijoiden arvelevat, että Kuun kevyemmässä painovoimassa olisi mahdollista olla jopa 5000 metriä leveitä tunneleita, ja ne voisivat olla silti rakenteellisesti vakaita.

Myös Mars-planeetalla epäillään olevan laavatunneleita, jotka voisivat toimia suojaisina asumuksina.

Katso: Suora lähetys kello 20 alkaen: Seuraa suorana täydellistä kuunpimennystä Helsingin Vallilan kattokamerasta.