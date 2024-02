Mikko Leppilampi pisti merkille Beata-vaimonsa suhtautumisen yhteen näyttelijän roolihahmoista: "Hänellä on hauska etäihastus"

Näyttelijä Mikko Leppilampi vastaa puhelimeen autosta, matkalla kohti kuvauksia Kristiinankaupungissa. Leppilampi kuvailee, että hänellä on juuri nyt elämässä "kaikki todella hyvin".

– On vaan palikat jotenkin kohdillaan, asetukset hyvissä suunnissa. Luulen, että tämmöinen olo tulee myös iän myötä.

Leppilampi on erityisen onnellinen siitä, millaista elämää saa tällä hetkellä elää kotonaan. Hänen ja puoliso Beata Leppilammen kaksi lasta, vuonna 2021 sekä syksyllä 2023 syntyneet pienokaiset voivat hyvin ja ovat tuoneet jälleen uutta perspektiivia Leppilammen elämään. Näyttelijällä on lisäksi entisen puolisonsa Emilia Vuorisalmen kanssa 178vuotias tytär Lilia Leppilampi.

Omaan napaan tuijottelu on vähentynyt merkittävästi Leppilammen mukaan.

– Katsoo elämää taas vähän uusin silmin ja osaa miettiä maailman tapahtumia ja tämän hetkisiä tilanteita muutenkin.

– Tässä tajuaa sen, kuinka hyvin asiat oikeastaan onkin. Huomaa vaikka tunnin verran tuijottelevansa lapsen silmiä ja sitä, miten oravat juoksee puissa ja linnut jahtaavat kastematoja. Se on varmaan se salaisuus tässä. Osaa arvostaa pieniä asioita ja sitä, mitä on.

Leppilammen kuopus syntyi syksyllä, syntymäpäivälahjana hänelle, sillä isällä ja lapsella on sama syntymäpäivä. Lasten ollessa terveitä, kodin ollessa rakastava ja saadessaan tehdä töitä, joita kohtaan kokee intohimoa, kuvailee Leppilampi elävänsä nyt elämänsä onnellisinta aikaa.

– Ihan todellakin, siitä ei ole kahta sanaa.

Takaisin Hautalehdoksi

Leppilampi tähdittää keväällä MTV Katsomo + -suoratoistopalvelussa ilmestyvää Hautalehto-sarjan toista tuotantokautta, esittäen sen pääroolia komisario Antti Hautalehtoa. Sarjan kuvausten alkamista Leppilampi odotti kuin kuuta nousevaa, sillä Hautalehdon rooli on hänelle erityisen mieluinen.

Näyttelijänä Leppilammella on tapana ottaa roolisuoritukseensa palasia myös oikeasta elämästä tuntemistaan ihmisistä. Näin hän on tehnyt myös Hautalehtoa tulkitessaan, jonka inspiraationa on toiminut muutamat oikeat henkilöt.

Leppilampi on tehnyt roolihahmostaan myös yhden hauskan huomion kotonaan. Hän on pistänyt merkille, että puoliso Beata Leppilampi on ollut erityisen mieltynyt joihinkin Hautalehdon piirteisiin.

– Hänellä on hauska etäihastus Hautalehtoon. Jotain siinä on sellaista, mikä häntä viehättää. Vaikeaa siitä on olla mustasukkainenkaan, ajattelen vain, että ne voivat olla sellaisia asioita, joita pystyy korostamaan sitten itsessään muuten.

Kuvaukset itsessään sujuivat hyvin, tutussa porukassa, vanhalla rutiinilla. Kauden tarina ja tapaus on varsin synkkä, sillä sen keskiössä ovat Porvoossa tapahtuneet karut rituaalimurhat.

Painava aihe tuo oman haasteensa näyttelijäntyöhön.

– Niiden käsitteleminen, kohtaaminen ja samaan aikaan pitää ajatella ja tietää se, että jotkut ihmiset tekevät tosielämässä tätä työkseen ja kohtaavat tällaisia juttuja. Se pistää asioita hieman perspektiiviin.

Yksi intohimo kerrallaan

Leppilampi teki pari vuotta sitten päätöksen vetäytyä töistään juontajana ja keskittyä täysin työhönsä näyttelijänä. Näin ollen muun muassa Tanssii Tähtien Kanssa, jota hän juonsi useiden vuosien ajan, on historiaa hänen osaltaan.

Vuosia Leppilampi kipuili kertomansa mukaan sen kanssa, että yritti seurata yhtaikaa kaikkia intohimojaan. Jossain vaiheessa hän kuitenkin tajusi, että yhteen asiaan keskittyminen kerrallaan tulisi todennäköisesti olemaan paljon enemmän palkitsevaa.

– Olen koittanut istuttaa itselleni sellaista vähemmän, mutta syvemmin -tyyppistä filosofiaa ja elämänohjetta.

– Se ei poissulje sitä, että tottakai rakastan sitäkin maailmaa, eikä haittaisi ollenkaan sunnuntaisin lähteä sinne nautiskelemaan, varsinkaan, kun se oli jo niin tuttu toimintaympäristö, tyylilaji ja tuotanto. Tuntuu, että siinä vain kehittyi, mutta toisaalta mietin, olisiko minulla ollut siihen enää enempää annettavaa. On reilua antaa sille tilaa kehittyä ja mahdollisuus seuraaville.

Nyt, kun jalka on niin sanotusti pois oven välistä, ei Leppilampi kertomansa mukaan myös haikaile muualle. Hän on kuitenkin oppinut, ettei sano koskaan "ei ikinä", vaikka nyt tuntuukin siltä, että haasteita on tällä hetkellä tarpeeksi.

– Olen myös tajunnut, kuinka ainutlaatuista aikaa on se, kun on pienet lapset ja aikaa myös jää, ja sen jäljelle jääneen ajan voi käyttää joko työn syventämiseen, tai sitten vielä paremmin keskittymällä olemaan kotona. Keskittyy olemaan vanhempi lapsilleen, antaa sille kaiken. Se ei mene ikinä hukkaan.