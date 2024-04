Eläkeläiset iso potentiaali työllisyysasteen nostamiseksi – asiantuntija ottaisi mallia Japanista

Esimerkkiä Japanista

– Eläkeläisissä on ihmisiä, joilla on pitkä työura, jotka ovat kielitaitoisia ja joilla on hyvä mahdollisuus jatkaa työelämässä. Se on aika iso ikäryhmä. 65–69-vuotiaita on 350 000. Jos yhden prosentin pystyy työllisyysastetta nostamaan, se on heti yli 3 500 työntekijää, Corin toteaa.