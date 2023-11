Keva: Hyvinvointialueiden työntekijöistä joka kolmas eläköitymässä

Suhteellisesti eniten eläköityviä on Lapin, Kainuun ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla. Niissä vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille on siirtymässä noin 35 prosenttia nykyhenkilöstöstä vuosien 2024–2033 aikana. Muuta maata vähäisempää ennustettu eläköityminen on puolestaan Vantaan ja Keravan sekä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueiden sekä Hus-yhtymän henkilöstön joukossa. Niissä vajaa 30 prosenttia nykyisistä työntekijöistä on eläköitymässä kymmenen vuoden aikana.