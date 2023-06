Eläkeläinen Pirjo löysi uuden työn vanhuksen seuralaisena: "Jäisin muuten sohvan nurkkaan"

– Pitää keksiä tekemistä. Jäisin muuten helposti kotiin sohvan nurkkaan istumaan. Siitä tulee sellaisia pakollisia menoja. Että tiettynä päivänä tiettyyn aikaan on aina lähdettävä, Kallioniemi sanoo.

– Parasta työssä ilon tuottaminen. Ensimmäinen asiakkaani oli yli 90-vuotias rouva, joka ei päässyt liikkumaan kotoaan mihinkään. Se, että siellä käy joku säännöllisesti kerran viikossa, on kaikista tärkeintä.

Eläkeläiset hommissa eri puolilla Suomea

Sopimus palvelusta solmitaan yleensä vanhuksen omaisten kanssa, mutta viime aikoina yhteistyöstä on sovittu myös joidenkin kuntien ja kaupunkien kanssa.

Seurana Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Mirka Saarinen kertoo, että työntekijöiden taustat vaihtelevat lentoemännästä kaupan kassaan ja lääkäristä opettajaan. Osalla on myös kokemusta hoitotyöstä.

– Moni kokee, että kun on eläkkeellä, on sitä aikaa. Kaivataan sitä, että olisi aamulla joku syy lähteä ulos, laittaa ripsivärit ja kokea että on hyvä työpäivä tulossa. Siinä pidetään samalla omaa fysiikkaa hyvässä kunnossa ja myös mieltä.