Vievätkö vanhukset nuorten työt? Kolme senioria kertoo, mikseivät halua jäädä eläkkeelle: "Ehkä olen hieman hitaampi kuin nuoret"

Rakennushommia kuitenkin riitti. Ensin Mäkinen teki työkeikkoja kevytyrittäjänä. Viime keväästä lähtien hän on tehnyt töitä senioreita työvoimaksi välittävän ViiskytviisPlus -palvelun kautta.

– Eläkeläisenä työskentelyssä on myös se mukava puoli, että ei tarvitse joka hommaan lähteä, kun on se eläke.

"En halua, että minulle käy niin"

Työkeikkojen määrät vaihtelevat kausittain. Kesällä Mäkinen teki jopa 40-tuntista viikkoa, kun nyt syksyllä töitä on ollut 10–15 tuntia kuukaudessa.

Päivi odotti pitkään eläköitymistä, mutta pian palasi töihin

Palo takaisin töihin syntyi sattumalta

Hakoma ajautui takaisin työelämään kuin varkain. Hän alkoi hoitamaan omaa lastenlastaan enemmän ja huomasi pian, miten paljon siitä on apua vanhemmille.

"Ehkä olen hieman hitaampi kuin nuoret"

Hakoma on työskennellyt nyt lähes kolmen vuoden ajan Onnexin kautta. Yritys välittää pääosin 55–80-vuotiaita työntekijöitä erilaisiin töihin.

Myös raha motivoi

– En ole mikään etelän lomilla kävijä, mutta on se totta, että en näin hyvin söisi, jos en tekisi töitä. Auto on kallis pitää, enkä pääsisi täältä maalta minnekään, jos ei olisi autoa.

"Ei tulisi mieleenkään jäädä eläkkeelle"

Viime tammikuussa Parikka perusti kaverinsa kanssa yrityksen, joka on osa senioreita ja eläkeläisiä työllistävää ViiskytviisPlus franchise-ketjua.

Lahden ja Päijät-Hämeen alueella toimivan ViiskytviisPlusLahden vetäjänä Parikka on usein haastattelemassa töitä hakevia senioreita.

– Moni haluaa tehdä töitä, jotka eivät ole sitä omaa alaa. Etsitään sellaista työtä, mikä on jäänyt kokematta.

Seniori senioreiden työllistäjänä

– Eräskin ison talon myymäläpäällikkö sopi nyt talkkarisopimuksen. Hän tekee lumitöitä ja muita pihatöitä ja on hyvin tyytyväinen, että on hommaa eläkepäiville. Monelle se, että saa rahaa, on vain lisämauste.