Ilmarisen toimitusjohtaja poistaisi ylimmän vanhuuseläkeiän – "Eläkeläiset ovat valtava työvoimapotentiaali"

– Moni eläkeläinen haluaa tehdä töitä. Työ tuo merkitystä monen eläkeläisen elämään. Toki lisäansaintakin motivoi. Moni tekee osa-aikaisesti yli 70-vuotiaaksi töitä ja se on hieno asia, hän toteaa.

Työssäjaksamisesta huolehdittava

– Meistä jokainen itse on tärkeimmässä roolissa oman hyvinvoinnin edistämisessä. Terveelliset elintavat, liikunta, lepo, sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä. Ja tietenkin nopea hoitoonpääsy, jos tulee sairaus tai vamma, Pölönen sanoo.

Pölönen muistuttaa samalla, että työnantajilla on oma vastuunsa työhyvinvoinnista.

Eläkeuudistus tulossa

Ilmarisen toimitusjohtaja on luottavainen sen suhteen, että käynnissä olevassa eläkeuudistuksessa löydetään keinot järjestelmän uudistamiseen.

Vastuu uudistuksen valmistelusta on nyt työmarkkinajärjestöillä. Hallituksen ajamat uudistukset työelämää koskevaan lainsäädäntöön ovat kuitenkin kiristäneet tunnelmaa työmarkkinoilla ja käynnissä on todella raskas, viennin seisauttava SAK:n lakko.

– Aiemminkin on pystytty sopimaan eläkejärjestelmän uudistamisesta. Uskon ja toivon, että järjestöt vievät seuraavankin uudistuksen läpi, Pölönen toteaa.

Käynnissä olevan uudistuksen kulmakivi on todennäköisesti se, että eläkeyhtiöille annetaan enemmän vapauksia sijoittaa osakkeisiin, jotka tuottavat pitkällä aikavälillä parhaiten.

– Tässä uudistuksessa keskeistä on sijoitustoiminnan uudistaminen. Vakavaraisuussäädösten olisi mahdollistettava sijoitustoiminnan lisääminen. Meillä on 250 miljardia euroa sijoitusvaroja. Kyse on siitä, kuinka tämä summa saataisiin tuottamaan paremmin pitkällä aikajänteellä, Pölönen selvittää.