Eläinpuistoon lahjoitettiin melkoinen megahämähäkki – hampaat voivat lävistää ihmiskynnen: "Aivan mahtavaa"

Sanonta "vain Australiassa" on jo lukijoillemme tuttu monenlaisista eläinuutisista. Nyt australialainen eläinpuisto on jälleen kääntänyt maailman huomion paikalliseen faunaan, sillä Australiasta on löydetty suorastaan jättimäinen hämähäkkiyksilö, kertoo CNN.

"Haluamme innokkaasti saada tietää, mistä se löytyi"

Kyseinen ötökkä saapui Australian Reptile Park -nimiseen puistoon anonyymiksi jääneeltä lahjoittajalta. Hämähäkki kuuluu Atracidae-sukuun.

Otuksen lempinimeksi on annettu "megahämähäkki", sillä kyseessä on eläinpuiston mukaan suurin yksilö, johon he ovat törmänneet.

– Haluamme innokkaasti saada tietää, mistä se löytyi, jotta voimme löytää muita yhtä massiivisia hämähäkkejä, Australian Reptile Parkin edustaja Michael Tate kommentoi Stuff-sivuston mukaan.

Pituutta kahdeksan senttiä – hampaat voivat lävistää ihmiskynnen

Hämähäkki on väritykseltään tumma; lisäksi se on karvainen. Sillä on pituutta kahdeksan senttiä. Keskimäärin saman suvun hämähäkit ovat yleensä viisisenttisiä.

Varsinainen yllätys ovat kuitenkin lahjoitushämähäkin hampaat, joilla on pituutta huikeat 2,5 senttiä. Ne ovat tarpeeksi terävät ja voimakkaat lävistääkseen ihmisen kynnen. Katso yllä olevalta videolta, miltä hämähäkki näyttää!

Megahämähäkistä on apua myrkkyprojektissa

Hämähäkki on mukana myrkkyprojektissa, jossa etsitään vasta-aineita. Megahämähäkiltä tullaan lypsämään myrkkyä tutkimuksia varten.

– Se on epätavallisen suuri, ja jos saamme yleisön tuomaan meille enemmän samanlaisia hämähäkkejä, se johtaa aina vain useampien henkien pelastamiseen. Niistä saadaan suuri määrä myrkkyä, Tate kommentoi.