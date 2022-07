Eläinlääkäri kertoo, miksi ratsastamiselle on painoraja: "Se ei ole kehojen arvostelua"

Aloittelijalle voi tulla yllätyksenä, kun tallin sivulla kerrotaan suoraan kilomäärä, jonka ylittävälle ratsastustuntia ei tarjota. Sitä, onko ratsastajan painoraja 70 kiloa vai sata kiloa, ei kuitenkaan oikeastaan voi suoraan määrittää, toteaa hevossairauksien erikoiseläinlääkäri Lotta Häyrinen.

– Se ei ole kauhean yksiselitteinen asia tutkia ja tuottaa tieteellistä tutkimustietoa. Ei voi myöskään sanoa mitään absoluuttista painorajaa, koska on niin paljon erilaisia muuttujia, jotka asiaan vaikuttavat, kun asiaa ajatellaan nimenomaan hevosen hyvinvoinnin kannalta. Oleellisinta on hevosen oman painon ja ratsastajan painon suhde sekä se, millainen hevosen kunto on ratsastushetkellä, Häyrinen kuvaa.

Pelkän painorajan sijaan pitää ajatella esimeriksi sitä, osaako hevonen olla ratsastettavana. Onko se tottunut työhön, jota tekee, vai onko kyseessä esimerkiksi nuori hevonen, jolla ei vielä ole lihaksistoa ratsastusta varten? Entä kuinka taitava ratsastaja on?

– Kaikkihan liittyy siihen, miten tasapainoinen yhdistelmä ratsastaja ja hevonen pystyvät olemaan. Ei ole kyse vain siitä, että hevosen selkään laitetaan ratsastaja, Häyrinen muistuttaa.

Ratsastajan taidoilla on väliä

Ratsastaminen on hevoselle työtä, sillä ihmisen asettamisen sen selkään tuottaa aina tasapainohaasteen: hevonen ei pystykään enää kävelemään tai laukkaamaan samalla tavalla kuin ilman ratsastajaa. Lisähaastetta syntyy, jos ratsastaja on kokematon.

– Se väkisinkin tekee liikkeistä vielä tasapainottomampia, jolloin hevonen joutuu kompensoimaan enemmän pysyäkseen hyvässä tasapainossa. Jos tämän lisääntyneen tasapainottomuuden päälle ratsastajalla on vielä enemmän painoa, se johtaa suuremmalla todennäköisyydellä ongelmiin, Häyrinen kuvailee.

Puoliveriset hevoset painavat yleensä yli 500 kiloa. Hevosen koko tai ikä ei kuitenkaan ole merkitsevin asia; tärkeää on hevosen ja ratsastajan painon keskinäinen suhde.

– Hyvä suositus sille, paljonko säännöllisesti ratsastava ratsastaja voi painaa, on noin 15 prosenttia hevosen omasta elinpainosta. Tähän toki pitää tehdä poikkeuksia kumpaankin suuntaan: jos ratsastaja on taitamaton, hevonen on huonokuntoinen tai se ei ole tottunut kantamaan mitään selässään, luku voivat olla pienempi. Toisaalta, jos ratsastaja on taitava, se voi olla suurempikin.

Useimmiten nuori hevonen vielä opettelee ratsuksi ja kasvattaa samalla kuntoaan. Toisaalta ravihevonen, joka siirtyy ratsutehtäviin, ei vielä omaa lihaksistoa ratsastamiseen. Se, että hevonen on "hyvässä kunnossa" jotakin muuta tehtävää varten, ei siis varsinaisesti auta.

"Ongelmat eivät näy päivässä tai viikossakaan"

Liian painava ratsastaja hevosen selässä vertautuu siihen, että ihminen kantaa liian raskasta taakkaa töissä päivästä toiseen. Lopulta se aiheuttaa ongelmia ja vammoja.

– Hevonen joutuu jatkuvasti tekemään työtä, joka on liian rasittavaa. Siitähän siinä on kysymys. Ongelmat eivät näy päivässä tai viikossakaan, koska työ on kertautuvaa ylirasitusta, jota hevosen keholle tapahtuu. Se tulee myöhemmin ilmi tyypillisesti erilaisina tuki- ja liikuntaelimistön vaivoina, kuten rasitusvammoina ja nivelvaivoina.

Tietenkin voidaan pohtia, pitäisikö hevosella sitten ratsastaa. Onko hevosta luotu kantamaan minkäänlaisen ratsastajan painoa?

– Onhan tämä eettinen kysymys: voimmeko käyttää eläimiä hyödyksemme mihinkään? Tämä on validi keskustelu, jota täytyy koko ajan käydä. Oma mielipiteeni on, että niin kauan kuin eläimen hyvinvointi on taattu ja eläimen tarpeet otetaan huomioon, kyllä, hevosella voi ratsastaa. Keskustelua siitä, missä rajat menevät ja mitä yhteiskunta hyväksyy, täytyy kuitenkin käydä koko ajan, Häyrinen sanoo.

"Painorajalla säästetään ratsastuskoulussa töissä olevien hevosten terveyttä"

Moni opetustalli kertoo ratsastajien painorajat nettisivuillaan. Syy lienee yksinkertainen: on helpompaa ilmoittaa tietty kilomäärä kuin haastatella jokaista ratsaille halajavaa erikseen selvittääkseen, sopiiko hän minkään tallin hevosen selkään.

– Painorajalla säästetään ratsastuskoulussa töissä olevien hevosten terveyttä ja pidetään niistä huolta. Joskus voi tuntua raa'alta, että koulussa on kerrottu jokin tietty kilomääräinen painoraja, mutta yrittäjälle on hirveän vaikeaa, jos tilannetta joutuu jokaisen kanssa yksilöllisesti arvioimaan, Häyrinen kuvaa.

– Voi olla helpompaa turvata hevosten hyvinvointia niin, että otetaan käyttöön jokin tietty kiloarvo. Voidaan toki kiistellä siitä, onko valittu kilomäärä oikea vai ei, mutta todennäköisesti se on jossakin aika lähellä mainittua 15 prosenttia heidän hevostensa painosta.

Kilomääriä ei nettisivuilla kerrota kenenkään kiusaksi: hevonen on arvokas sijoitus ja tärkeä kumppani, jonka hyvinvointi on elinehto talleille.

– Tämä on se ydin. Ihmisten on tärkeää ymmärtää, mistä painorajat tulevat. Se ei ole kehojen arvostelua eikä kritiikkiä ihmisiä kohtaan. Ratsastus vain on laji, jota ei välttämättä voi harrastaa ratsastuskoulussa, ellei voi hankkia itselleen riittävän isokokoista hevosta, joka kykenisi juuri sinut kantamaan. Ratsastuskoulussa joutuu kuitenkin ratsastamaan useilla eri hevosilla.

