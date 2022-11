Emotionaalisia tukieläimiä on Yhdysvalloissa epidemiaksi asti – sääntöjen puutteen takia vaihtelevat koirista ja alligaattoriin

Kyse ei ole sattumasta: Conatser on kouluttanut Oreon reagoimaan lähestyviin kohtauksiin.

Nykyään koira on virallisesti Conatserin emotionaalinen tukieläin (emotional support animal, ESA).

Lain epämääräisyys aiheuttaa tulkintoja

Kirjainyhdistelmä ESA tulee Yhdysvalloissa vastaan muun muassa asunnonhakuilmoituksissa. Syynä on se, että vaikka vuokra-asuntoon ei muutoin saisi ottaa koiraa, ESA:ta vuokranantaja ei voi kieltää syyllistymättä syrjintään.

Sen sijaan monien kahviloiden ja liikkeiden ovilla on kyltti, jossa lukee, että tilaan saa viedä vain palveluseläimiä, kuten opaskoiria.

Pohjois-Texasin yliopiston professori ja eläinavusteisen terapian asiantuntija Cynthia Chandler kertoo, että ESA-järjestelmän taustalla ovat lukuisat tutkitut hyödyt, joita lemmikeillä on omistajiensa hyvinvoinnille. Lemmikkien tiedetään esimerkiksi laskevan verenpainetta ja auttavan masennuspotilaita.

Itse ESA-järjestelmä on kuitenkin hänen mielestään aivan liian epämääräinen.

– Kun laki ei määrittele, millainen eläimen on oltava, eivätkä terapeutitkaan oikein tiedä, miten toimia, ihmiset ovat alkaneet itse tulkita lakia. Se on johtanut monenlaisiin ongelmiin.

Yksi surullisenkuuluisa esimerkki on kansainvälisissä medioissa uutisoitu tapaus, kun lentomatkustaja yritti viedä riikinkukkoa tukieläimenään mukana lennolle. Lisäksi tukieläimenä toimineiden koirien tiedetään muun muassa purreen muita ihmisiä ja opaskoiria.

Chandler kertoo, että epäselvyyttä on terapeuttien lisäksi ollut lääkäreillä, kauppojen omistajilla ja ravintoloitsijoilla. Jotkut Chandleriin yhteyttä ottaneet ovat saattaneet esimerkiksi pelätä joutuvansa oikeuteen, jos he kieltävät tukieläimet tiloistaan.

"Ei koira pure, jos se ei ole stressaantunut"

Kirjeen saadakseen eläimen omistajan ei välttämättä tarvitse edes tavata mielenterveyden ammattilaista. Netissä toimii lukuisia yrityksiä, joilta kirjeen saa rahalla ja kyselyn täyttämällä. Chandlerin mielestä tämä on iso ongelma.

– Ammattilaisena ajattelen, että eläimelle pitäisi olla jonkinlainen arviointi. Kun mitään kontrollia ei ole, kouluttamattomia ja epäsopivia koiria on viety paikkoihin, joissa niiden ei pitäisi olla.

Chandler korostaa, että kyse on paitsi turvallisuudesta myös eläimen hyvinvoinnista. Kaikki eläimet, edes koirat, eivät viihdy väkijoukoissa tai lentokoneissa, eikä niitä silloin kuulu sellaisiin paikkoihin viedä.

Epäeettistä rahastusta verkossa

Tukieläimistä ei ole olemassa mitään rekisteriä, joten niiden kokonaismäärää on mahdotonta selvittää. Selvää on, että määrä on kasvanut viime vuosina. Chandler kuvaileekin tilannetta "tukieläinten epidemiaksi".