Oppositiossa tentattiin hallituksen ymmärrystä ilmastokriisin aiheuttamasta eksistentiaalisesta uhasta.

Pääministeri Petteri Orpo vakuutti torstaina eduskunnan kyselytunnilla hallituksen sitoutumista ilmastokriisin torjumiseen.

– Me olemme sitoutuneet, me teemme toimia, tällä hetkellä ilmasto- ja energiastrategiaa valmistellaan. Ja mitään muuta tavoitetta ei tietenkään ole kuin estää tämän kaltaisten eksistentiaalisten katastrofien ja muutosten syntyminen, hän sanoi.

Asiasta kysyi Orpolta kansanedustaja Oras Tynkkynen (vihr.). Hän nosti esiin tuoreet tutkimustulokset, joiden mukaan Pohjois-Atlantin merivirtausjärjestelmä saattaa ilmaston kuumenemisen edetessä romahtaa. Sillä olisi arvioiden mukaan katastrofaalisia vaikutuksia.

Lue myös: Atlantin virtaukset uhkaavat romahtaa luultua nopeammin

Tynkkynen huomautti, että romahdus voisi laskea lämpötilaa eurooppalaisissa kaupungeissa 5–15 astetta. Hän kuvaili uhkaa eksistentiaaliseksi.

– Me olemme hyvin laajalla yhteisymmärryksellä tässä salissa valmistautuneet toiseen eksistentiaaliseen uhkaan eli meidän turvallisuuttamme itärajan takaa uhkaavaan sotilaalliseen uhkaan, Tynkkynen sanoi.

– Ymmärrättekö hallituksessa, miten kohtalokkaasta uhasta ilmastokriisissä oikein on kyse?