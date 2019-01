Perussuomalaiset jäivät yksin oppositioon eduskunnan ilmastokeskustelussa – vihreiden Krista Mikkonen: "Meidän on käännettävä ajattelumme toisinpäin: ilmastopolitiikan tulee asettaa raamit taloudelle"

"Ilmastopolitiikan tulee asettaa raamit taloudelle"



Ajankohtaiskeskustelu ilmastonmuutoksesta käytiin vihreiden aloitteesta. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen muistutti esittelypuheenvuorossaan kansainvälisen ilmastopaneelin näkemyksestä, jonka mukaan maapallon keskilämpötilan nousu on pysäytettävä puoleentoista asteeseen.

– On ajateltava isommin. Sen sijaan, että mietimme, miten edistää ilmastotoimia nykyisen talousraamin sisällä, meidän on käännettävä ajattelumme toisinpäin: ilmastopolitiikan tulee asettaa raamit taloudelle, Mikkonen sanoi.

Mikkonen peräänkuulutti ekologista verouudistusta, energiatalouden ja liikkumisen muuttamista päästöttömäksi, ruokailun ja asumisen muuttamista vähähiilisemmäksi sekä yleistä kulutuksen vähentämistä. Samalla tutkimus- ja kehittämistyöhön on panostettava uusien teknologisten ratkaisujen löytämiseksi.

Suomi tehnyt jo osuutensa?

Poikkipuolisia ääniä ajankohtaiskeskustelussa kuultiin lähinnä vain perussuomalaisista, joiden mielestä Suomi on jo tehnyt osuutensa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

– Kun kuuntelee tätä muiden puolueiden ilmastoretoriikkaa, niin tässä on nyt menossa eräänlainen kilpailu, että kuka esittää kaikkein kunnianhimoisimpia vaatimuksia ilman, että kiinnostaa laskea, mitä se maksaa tavalliselle veronmaksajalle, omakotitaloasujalle, autoilijalle, Laura Huhtasaari sanoi.

Sinisten Simon Elo painotti, että ilmastopolitiikassa on pidettävä huoli siitä, että maksajaksi eivät joudu vain haja-asutusalueilla tai pienissä kaupungeissa asuvat polttomoottoriautoa käyttävät suomalaiset.

– Vaikka ilmasto on tärkeä ja toimia pitää tehdä, pitää olla hyvin tarkka kuka hyötyy, kuka maksaa, kuka on voittaja, kuka häviäjä. Ilmastohysteriaa ei tarvita, vaan faktatietoihin perustuvaa politiikkaa, Elo sanoi.

– Erilaiset ympäristöverot ovat monesti luonteeltaan tuloeroja kasvattavia, ja näiden vaikutukset tulee sitten huomioida muussa verotuksessa tai muussa yhteiskuntapolitiikassa, jotta ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, johon lähes kaikki me olemme sitoutuneet, on samalla myös politiikkaa, joka on oikeudenmukaista.