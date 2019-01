EK:n Aku Ankka -terveiset kolahtelevat tällä viikolla 10-vuotiaille postilaatikoihin – "Viestinä siinä on, että lukeminen on hauskaa"

Työnantajakeskusjärjestölle poikkeuksellisella kampanjalla halutaan kannustaa lapsia lukemaan. Mukaan EK:n lukukampanjaan on lähtenyt nippu isoja yrityksiä ja yhteisöjä; Sanoma, ABC-ketju, Supercell, Elisa, OP, Nordea, Veikkaus, OAJ, Fortum, LähiTapiola, Posti, Tela ja Aktia.

– Ensimmäisen 9.1. tulevan Aku Ankan mukana tulee lisäkansi, jossa kerrotaan ketkä lahjoituksen takana ovat. Viestinä siinä on, että lukeminen on hauskaa ja lukutaidon avulla uuden oppiminen on helpompaa, Järvelä sanoo.