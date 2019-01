Entistä useampi suomalaisvanhempi ei pidä lukemisesta – asenne voi periytyä lapselle

Mikä on teidän lempikirjanne?

11-vuotias Viljami kertoo lukevansa joka päivä ja 8-vuotias Konsta kerran viikossa. Veljekset lukevat ahkerasti, mutta kokonaisuutta katsoessa lukemiseen käytetty aika on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä. Kiinnostus etenkin pitkien tekstien lukemiseen on laskenut.

– Vanhempien asenne lukemista kohtaan on muuttunut kielteisemmäksi. Se on ristiriitaista, koska vanhempien merkitys lapsen lukutaidolle ja kaikelle, mitä siihen perustuu, on keskeistä, sanoo Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís.