Eikö stop-merkki tarkoitakaan pakollista pysähtymistä? Teslat aiheuttavat taas sydämentykytyksiä viranomaisille

Vielä testivaiheessa olevassa järjestelmässä on kuitenkin ominaisuus, jonka vuoksi auto ei välttämättä pysähdy stop-merkin kohdalla, vaan ajaa risteyksen läpi hitaalla nopeudella, mikäli muuta liikennettä ei ole. Toiminto aktivoituu vain alle 9 tuntikilometrin nopeuksissa.

Toiminto on ristiriidassa joidenkin osavaltioiden lakien kanssa, sillä kuten Suomessakin, on Yhdysvalloissakin yleistä, että stop-merkille on pysähdyttävä, vaikkei muuta liikennettä olisikaan havaittavissa.