Tesla teki autoihinsa muutoksen, joka ei taatusti ainakaan paranna turvallisuutta

Uutistoimisto Reutersin siteeraaman The New York Timesin mukaan Tesla on päivittänyt "valtaosaan" autoistaan mahdollisuuden pelata pelejä auton infonäytöllä ajon aikana.

Pelejä, suoratoistopalveluita ja muita viihdesisältöjä on ollut Tesloissa jo pitkään, mutta aiemmin niitä on voinut kuluttaa auton näytöltä ainoastaan silloin, kun auto on pysäköitynä.

Vaikka pelien yhteyteen on lisätty huomautus siitä, että niitä saavat pelata ajon aikana vain auton matkustajat, ovat yhdysvaltain liikenneturvallisuusviranomaiset huolissaan kuljettajan huomion herpaantumisesta. Vaikka kuljettaja itse ei pelejä ajon aikana pelaisikaan, voi pelien pelaaminen hänen näkökentässään ajon aikana vaikuttaa keskittymiseen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Maan liikenneturvallisuusvirasto NHTSA kertoi Reutersille keskustelevansa asiasta Teslan kanssa.

NYT ei saanut asiaan kommenttia Teslalta eikä toimitusjohtaja Elon Muskilta lukuisista yrityksistä huolimatta.

"Olen matkustaja"

Alla oleva videolla näytetään ilmoitus, jonka Tesla antaa, mikä pelejä yrittää pelata vaihteen ollessa kytkettynä.

– Pasianssi on peli, joka on tarkoitettu kaikille, mutta liikkuvassa autossa pelaaminen on sallittu vain matkustajille, Teslan ilmoituksessa kerrotaan.