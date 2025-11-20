Hallitus esittää 40 miljoonan euron rahoitusta omalääkäri- ja omatiimimallien kehittämishankkeisiin hyvinvointialueilla.
Esitys sisältyy hallituksen ensi vuoden budjettia täydentävään esitykseen, joka annettiin eduskuntaan tänään. Rahoitus jaettaisiin hyvinvointialueille valtionavustuksina.
40 miljoonasta eurosta vähintään puolet käytetään uusiin ammatinharjoittajamallin hankkeisiin, joissa omalääkärit siis ovat yrittäjiä.
Lue myös: Suomessa tuhlataan satoja miljoonia euroja turhaan hoitoon – moni jää vaille apua
Omalääkärimalli voi tarkoittaa yksinkertaistettuna esimerkiksi sitä, että väestö jaetaan osiin, joista jokaiselle nimetään oma lääkäri.