Ei mitään Rotia: Virheitä vilissyt uusi it-järjestelmä on saanut rikoksista tuomittuja hakemaan valtiolta korvauksia

Jotkut rikoksista tuomitut ovat hakeneet Suomen valtiolta korvauksia, koska he ovat joutuneet suorittamaan rangaistuksiaan liian pitkään Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) uuden asiakastietojärjestelmä Rotin takkuilevan alkutaipaleen vuoksi.

Valtio on jo maksanut yhdelle ihmiselle 600 euron korvauksen siitä, että hän oli vankeudessa viisi päivää pidempään kuin olisi pitänyt. Hänen rangaistusaikansa oli Roti-järjestelmässä väärin.

Kaikkiaan Roti-järjestelmään liittyvistä ongelmista on tullut Valtiokonttorille viisi korvaushakemusta, joista yksi on ratkaistu.

Erityisasiantuntija Anni Perttula Risen digipalvelutiimistä kertoo, että hänen tiedossaan on muutama tapaus, joissa tuomitun yhdyskuntapalvelukerrat eivät olleet siirtyneet Rotiin oikein. Tämän seurauksena tuomittu oli suorittanut liikaa yhdyskuntapalvelua.

Myös Valtiokonttorilta yksi ihminen on hakenut korvausta liian pitkästä yhdyskuntapalveluksesta. Yksi hakijoista oli puolestaan kaksi päivää liian pitkään tutkintavankeudessa. Vankilan lausunnon mukaan työntekijät eivät olleet Roti-kirjausten vuoksi huomanneet tutkinnanjohtajan sähköpostia.

Virheitä korjattu käyttöönotosta lähtien

Käyttöönoton jälkeen järjestelmässä on paljastunut suuri määrä virheitä. Perttula arvioi, että toukokuusta 2022 lähtien Rotin pääkäyttäjille on tehty kaikkiaan 13 000 palvelupyyntöä eli tikettiä, joista noin kymmenesosa on vielä ratkaisematta. Osa virheistä johtui Perttulan mukaan siitä, että tiedot eivät siirtyneet oikein vanhoista järjestelmistä uuteen.