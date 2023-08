Vankiloiden uuden it-järjestelmän käytössä ongelmia – osa tuomituista hakenut korvauksia

Rikosseuraamuslaitoksen uuden Roti-järjestelmän käyttöönotto on johtanut virheisiin rikoksista tuomittujen rangaistusten mittaamisessa. Risen mukaan kyse on ollut yksittäistapauksista.



Jotkut rikoksista tuomitut ovat hakeneet Suomen valtiolta korvauksia, koska he ovat joutuneet suorittamaan rangaistuksiaan liian pitkään Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) uuden asiakastietojärjestelmä Rotin takkuilevan alkutaipaleen vuoksi.



STT:n Valtiokonttorilta saaman tiedon mukaan virheiden syynä voi olla tekninen virhe tai inhimillinen erehdys, mutta tapaukset linkittyvät Roti-järjestelmän käyttöönottoon tai sen aiheuttamaan työmäärään.



Valtio on jo maksanut yhdelle ihmiselle 600 euron korvauksen siitä, että hän oli vankeudessa viisi päivää pidempään kuin olisi pitänyt. Hänen rangaistusaikansa oli Roti-järjestelmässä väärin.



Kaikkiaan Roti-järjestelmään liittyvistä ongelmista on tullut Valtiokonttorille viisi korvaushakemusta, joista yksi on ratkaistu.