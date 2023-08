Vankilan järjestelmävirhe jumitti vangin asiat kuukausiksi, kun vartijat odottivat it-tuelta apua

Kantelu antaa kuvan siitä, millaisia ongelmia Roti-järjestelmästä on aiheutunut. Oikeusasiamies siirsi vangin tekemän kantelun selvitettäväksi oikeusministeriölle, mistä STT sai sen tietopyynnöllä.

– Käytettävissä olevien tietojen perusteella on mahdollista, että muitakin vankeja on ollut tai on edelleen vastaavassa tilanteessa kuin kantelija, oikeusministeriön maaliskuisessa ratkaisussa todetaan.